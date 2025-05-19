"Странные выборы": в Кремле цинично обвинили европейские страны во вмешательстве в выборы в Румынии и вспомнили о Джорджеску

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал "странными" выбори в Румынии, на которых проевропейский политик Никушор Дан победил радикального правого соперника Джорджа Симиона. Песков также посетовал, что пророссийский Кэлин Джорджеску ранее вылетел из гонки.

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Такое заявление Песков озвучил в разговоре с прессой, в понедельник, 19 мая, передает Reuters. Отвечая на вопрос о президентских выборах в Румынии, он заявил, что ход голосования был "в лучшем случае странным".

"Выборы были, мягко говоря, странными. Мы знаем историю кандидата, у которого были наибольшие шансы на победу. Не потрудившись найти какие-либо оправдания, его просто насильно вывели из гонки", – пожаловался Песков, очевидно, намекая на Джорджеску.

Песков также прокомментировал слова российского бизнесмена Павла Дурова, который обвинил главу разведки Франции в том, что тот якобы просил его "заглушить" румынские консервативные голоса перед выборами, добавив, что отклонил эту просьбу. Разведывательное агентство отвергло обвинения.

"Тот факт, что европейские страны, такие как Франция, Великобритания и Германия, вмешиваются во внутренние дела других стран, не является чем-то новым", – выдал Песков.

Напомним, 18 мая в Румынии состоялся второй тур выборов президента, по итогам которого победу одержал либеральный мэр Бухареста Никушор Дан. Его соперник Джордж Симион выступает против поддержки Украины, а также за восстановление границ Румынии до Второй мировой, охватывающих территории нынешней Болгарии, Молдовы и Украины.

Президент Владимир Зеленский поздравил Дана с "исторической победой", отметив, что важно иметь надежного партнера в лице Румынии, а совместная работа поможет "укрепить и наши страны, и нашу Европу".

Как сообщал OBOZ.UA, в Румынии во время второго тура выборов снова заметили "признаки российского вмешательства" из-за вирусной кампании фейков в Telegram и соцсетях. В МИД страны заявили, что это было ожидаемо и власти "опровергли фейковые новости".

Напомним также, в конце 2024 года в Румынии состоялись очередные президентские выборы, однако Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура из-за подозрения в российском вмешательстве и манипуляциях в отношении пророссийского кандидата Келина Джорджеску.

В январе 2025 года Высший кассационный суд справедливости Румынии отклонил апелляцию Джорджеску по делу об отмене результатов выборов президента.

В конце февраля Джорджеску задержали по шести уголовным обвинениям в рамках расследования его предыдущей президентской кампании.

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