Выборы в Румынии: кто лидирует в президентской гонке. Первые результаты

Неполный подсчет голосов на втором туре выборов президента Румынии показывает лидирование либерального мэра Бухареста Никушора Дана перед кандидатом-националистом, выступающим против ЕС, Джордже Симионом. Однако последний, несмотря на негативные прогнозы, уже успел назвать себя "победителем".

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По данным сайта Постоянного избирательного управления, явка граждан в воскресенье, 18 мая, по состоянию на 21:00 составила 64,72% (это рекордный показатель за последние 20 лет). Этот же ресурс публиковал предварительные результаты второго тура голосования.

Комиссия, обработав 90,85% бюллетеней, насчитала у Дана 53,73%, а у Симиона 46,27% голосов.

После обработки 81,94% бюллетеней, у Дана было 52,87% голосов, Симиона – 47,13%.

Подсчет 61,43% бюллетеней показывал, что у Дана было 51,47% голосов, Симиона – 45,1%.

Экзитполы также указали на вероятную победу независимого кандидата. Опрос CURS предполагал, у Дан может собрать 54,1%, а Симион – 45,9% поддержки.

Опрос Avangarde также ставил на победу Дана – 54,9%. Симион якобы мог набрать 45,1%.

Отметим, что ни один из указанных экзитполов не учитывал оценок голосов диаспоры.

Результаты были не в его пользу, но Симион на странице в Facebook заявил, что он "выиграл выборы".

"Я новый президент Румынии. С большой разницей! Подсчитайте каждый голос правильно!" – написал лидер ультраправой партии AUR.

Напомним, что в первом туре Джордже Симион не получил достаточного преимущества и набрал 40,96% голосов. На второе место вышел Никушор Дан с 20,99%.

Как ранее писал OBOZ.UA, представитель Министерства иностранных дел Румынии Андрей Тарнеа заявил, что власти наблюдали признаки российского вмешательства в президентские выборы.

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