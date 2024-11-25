В первом туре выборов президента Румынии неожиданно победил пророссийский кандидат: действующий премьер выбыл из гонки

Пророссийский кандидат Келин Джорджеску неожиданно победил в первом туре президентских выборов в Румынии. В то время как его проевропейский оппонент, премьер-министр Марчел Чолаку, занял второе место с небольшим отрывом.

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Также во второй тур вышла представительница либерал-консерваторов Елена Ласкони. Такие данные приводит сайт ЦИК Румынии по итогам проработанных 99,98% избирательных бюллетеней.

Предварительные результаты выборов в Румынии

После обработки 99,97% бюллетеней премьер-министр Марчел Чолаку уступил второе место кандидатке от либерал-консерваторов Елене Ласкони. Она получила поддержку 19,17% избирателей, тогда как Чолаку — 19,15%, с разрывом почти в две тысячи голосов.

Победу в первом туре неожиданно для многих аналитиков одержал независимый ультраправый кандидат Келин Джеорджеску, поддержанный почти 23% избирателей.

Что известно о Келине Джорджеску

Келин Джорджеску является достаточно религиозным и националистическим человеком. Он проводил кампанию, направленную на уменьшение зависимости Румынии от импорта, поддержку фермеров и увеличение внутреннего производства продовольствия и энергии.

Кандидат в президенты Румынии не представляет никакой политической партии, выступает против того, что он называет зависимостью Румынии от Европейского Союза и НАТО, особенно в контексте поддержки Украины. Он также осуждает размещение противоракетного щита НАТО в Девеселе.

Келин Джорджеску ранее входил в ультраправый "Альянс за объединение румын". Его не раз критиковали за пророссийские высказывания, а также за позицию относительно отношений Румынии с НАТО и ЕС. В 2021 году он заявлял, что Североатлантический альянс не будет защищать ни одного из своих членов в случае нападения России. Джорджеску также критиковал военную помощь Украине со стороны США.

Свою предвыборную кампанию 62-летний политик преимущественно вел в TikTok, где приобрел популярность.

В Румынии Джорджеску критикуют за его поддержку диктатора РФ Путина и обеспокоены будущим страны.

"Этот человек не принадлежит ни к одной партии (а значит, не имеет ни одного партийного аппарата, который бы его поддерживал), не имеет огромного состояния для финансирования своей кампании, о которой мы знаем, и имеет лицо и имя, которые 1 месяц назад не узнал бы даже 1 из 50 румын, а его сегодняшний результат не прогнозировал ни один социолог, даже отдаленно", – заметил румынский блоггер с ником Daractenus в X.

Как сообщал OBOZ.UA, в Румынии в воскресенье, 24 ноября, провели первый тур президентских выборов. Вечером экзитполы уже объявили предварительные результаты. В лидерах оказались действующий премьер Марчел Чолаку и кандидат от Либерально-консервативной реформаторской партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони.

В тройку лидеров попадает также независимый кандидат Калин Джорджеску. Его рейтинг резко поднялся за последние недели.

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