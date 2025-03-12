Окончательное решение: Джорджеску запретили баллотироваться в президенты Румынии

Конституционный суд Румынии отклонил апелляцию ультраправого пророссийского кандидата в президенты страны Келина Джорджеску. Таким образом, он не может баллотироваться на пост президента на выборах, которые будут в Румынии в мае этого года.

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Как отмечает вещатель страны Digi24, решение Конституционного суда является окончательным. Позже решения судей будут переданы в Центральное избирательное бюро страны.

В частности, Конституционный суд Румынии отклонил все 11 апелляций на решение ЦИБ, ранее отказавшего в регистрации кандидатуры Джорджеску из-за проблем с поданными кандидатом документами.

Одну из этих 11 апелляций подал сам Джорджеску. В обращении в суд он настаивал на том, что именно Конституционный суд, а не ЦИБ, должен проверять соответствие требованиям и основным условиям для кандидата на пост президента.

Во время заседания Конституционного суда под его зданием сторонники пророссийского кандидата пытались провести акцию протеста. Но правоохранители Румынии "приняли меры безопасности для протестующих и работников суда", отмечает вещатель.

Конституционные судьи также отклонили пять других обжалований решения ЦИБ, поданных от кандидата Никусора Дана.

Напомним, что в конце февраля правоохранители задержали Келина Джорджеску. Прокуратура выдвинула шесть уголовных обвинений против него в рамках расследования предыдущей президентской кампании.

Политик получил подписку о невыезде на два месяца и запрет публиковать контент в социальных сетях.

Еще в ноябре прошлого года Конституционный суд Румынии принял решение перечислить все бюллетени из первого тура президентских выборов. Вскоре Совет нацбезопасности Румынии обвинил Россию в масштабной кампании, направленной на помощь Джорджеску.

Как сообщал OBOZ.UA, Центральное избирательное бюро Румынии не допустило к президентским выборам Келина Джорджеску, В ЦВБ подчеркнули, что его кандидатура не отвечает условиям, предусмотренным законом, установленным Конституционным судом в декабре 2024 года.

После того, как ЦВБ Румынии отказало Келину Джорджеску в регистрации, сторонники пророссийского политика устроили протест у здания Бюро. Некоторые демонстранты бросали петарды и брусчатку в правоохранителей и перевернули авто телекомпании Digi24, полиция в ответ применила слезоточивый газ.

Джорджеску подал в Конституционный суд апелляцию на решение ЦВБ отказать ему в регистрации кандидатом на повторных президентских выборах.

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Новые выборы президента в Румынии должны пройти в мае этого года.

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