"Было ожидаемо": в Румынии заявили о вмешательстве России в выборы

В Румынии во втором туре президентских выборов, который состоялся в воскресенье, 18 мая, "снова заметили признаки российского вмешательства". В частности это происходило через вирусную кампанию фейков в Telegram и соцсетях.

Видео дня

Об этом сообщил на своем аккаунте в социальной сети X представитель Министесртва иностранных дел Румынии Андрей Тарнеа. По его словам, это было ожидаемо, и власти Румынии "опровергли фейковые новости".

"Во время президентских выборов в Румынии мы снова наблюдаем признаки российского вмешательства. Вирусная кампания фейковых новостей в Telegram и на других платформах социальных сетей направлена на влияние на избирательный процесс. Это было ожидаемо, и румынская власть уже опровергла эти фейки", – написал спикер.

В то же время основатель Telegram Павел Дуров заявил, что одна из западноевропейских стран обратилась к Telegram с просьбой ограничить доступ к политическим каналам консервативного направления в Румынии накануне президентских выборов.

Он не указал, о какой стране идет речь, но добавил эмодзи с багетом, намекнув на Францию.

"Западноевропейское правительство (угадайте какое) обратилось к Telegram с просьбой заглушить консервативные голоса в Румынии накануне сегодняшних президентских выборов. Я категорически отказался. Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей и не будет блокировать их политические каналы. Нельзя "защитить демократию", уничтожая ее. Вы не можете "бороться с вмешательством в выборы", вмешиваясь в выборы. Либо у вас есть свобода слова и честные выборы, либо их нет. И румынский народ заслуживает то и другое", – говорится в его сообщении.

В Министерстве иностранных дел Франции в соцсети Х отвергли обвинения Дурова. Ведомство назвало это "маневром, чтобы отвлечь внимание от реальных угроз вмешательства" в выборы Румынии.

В МИД напомнили, что первый тур румынских выборов аннулировали из-за вмешательства, связанного с РФ.

Напомним, согласно результатам первого тура выборов президента в Румынии, представитель правых Джордже Симион не получил преимущества, чтобы избежать второго тура голосования. После подсчета 100% бюллетеней он набрал 40,96% голосов. На втором месте - мэр Бухареста Никушор Дан с 20,99% голосов.

Ранее сообщалось, что Джордже Симион сделал громкое заявление во время дебатов, выразив убеждение, что Украина должна возместить Румынии расходы на помощь, которую страна предоставила в войне с Россией. Особенно он подчеркнул, что Украина должна компенсировать Румынии расходы на систему Patriot, которая была передана как часть помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, победа на выборах в Румынии пророссийского кандидата Джордже Симиона может разрушить ее отношения с Украиной и Европой, а также изменить политический ландшафт внутри страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!