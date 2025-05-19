'Можете на нас рассчитывать': Зеленский поздравил Дана с исторической победой на выборах в Румынии

Президент Владимир Зеленский поздравил с победой во втором туре выборов в Румынии Никушора Дана – прозападного независимого кандидата, который смог обойти ультраправого Джордже Симиона. Глава Украинского государства указал, что "рассчитывает на дальнейшее развитие стратегического партнерства между нашими дружественными странами для их стабильности, безопасности и благосостояния".

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Соответствующий пост Зеленский опубликовал в X (Twitter) в ночь на 19 мая. Победу Дана он назвал исторической.

"Для Украины – как соседа и друга – важно иметь надежного партнера в лице Румынии. И мы уверены, что именно так будет. Работая вместе, мы можем укрепить и наши страны, и нашу Европу", – указал украинский президент.

Он вспомнил о помощи, которую Киев получил от Бухареста после начала российского полномасштабного вторжения.

"Мы всегда с большим уважением будем относиться к Румынии и ее народу, особенно учитывая поддержку, которую мы получили в самый трудный период нашей истории", – написал Зеленский.

Также он обратился к жителям соседней страны. "Дорогие румыны, вы всегда можете рассчитывать на Украину как на доброго соседа и партнера. Мы можем преодолеть любые вызовы, если будем едиными и сильными", – заверил Зеленский.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Второй тур президентских выборов состоялся в Румынии в воскресенье, 18 мая. Явка граждан (по состоянию на 21:00) составила 64,72%, и это рекордный показатель за последние 20 лет.

– После 98,73% подсчитанных голосов, Дан собрал 54,15% поддержки, Симион – 45,85%.

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