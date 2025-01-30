'Выдуманное государство': румынский политик назвал разделение Украины 'неизбежным' и замахнулся на часть страны

Кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску посягнул на территориальную целостность Украины. По мнению ультраправого пророссийского политика, некоторые украинские регионы якобы могут "присоединиться" к Румынии.

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Более того, Джорджеску назвал Украину "вымышленным государством". Об этом он заявил в интервью журналисту Иону Кристу.

Политик заявил, что изменение границ Украины "неизбежно", поэтому Румыния должна уже сейчас думать, какие регионы можно отобрать у соседней страны. Кроме того, он считает, что некоторые регионы Украины якобы могут "присоединиться" в Польше и Венгрии.

"Мир меняется, границы будут меняться. Более того, если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть интерес к Северной Буковине. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш – правильно? От бывшего... как оно называлось... Закарпатье! Есть еще венгры... Львов, который останется с поляками, и Малороссия", – выдал Джорджеску.

При этом пророссийский политик не сомневается, что единственный путь Украины – это "разделение страны". Также Джорджеску добавил, что считает наше государство "Советской социалистической республикой".

"На сто процентов, так и будет. Ну, у них нет другого пути! Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина – это вымышленное государство. Это Украинская советская социалистическая республика", – сказал политик.

Как сообщал OBOZ.UA, Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов, в котором победителем был объявлен пророссийский Джорджеску.

Повторные президентские выборы в Румынии пройдут в мае. Соответствующее решение уже приняла правительственная коалиция, однако официально даты выборов президента Румынии будут утверждены на заседании правительства.

Напомним в начале января несколько тысяч сторонников пророссийского политика Келина Джорджеску вышли на протест возле здания румынского парламента. Они требовали отмены решения Конституционного суда об аннулировании результатов первого тура президентских выборов и возобновлении второго тура голосования.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Румынии расследует российское вмешательство в президентские выборы.А перед этим румынский Высший совет обороны рассекретил документы об агрессивной предвыборной кампании Келина Джорджеску в соцсети TikTok. Для повышения его популярности было использовано около 25 тысяч аккаунтов, которые манипулировали общественным мнением.

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