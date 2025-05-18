В Румынии стартовал второй тур президентских выборов: что кандидаты говорили об Украине

В Румынии 18 мая проходит второй тур президентских выборов, по результатам которых определится новый глава государства на следующие 5 лет. Участниками президентской гонки являются Джордж Симион и Никушор Дан.

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За несколько дней до второго тура оба кандидата шли нога в ногу, и могут получить примерно по 48% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса AtlasIntel.

Эксперты утверждают, что явка избирателей станет "решающим фактором", который определит победителя этих выборов. В стране избирательные участки открылись в 7:00, голосование должно завершиться в 21:00. По состоянию на 10:00 утра проголосовали уже более 2 млн человек, что составляет явку избирателей около 11,25%.

Стоит отметить, что политические взгляды Симиона и Дана кардинально отличаются. Действующий мэр Бухареста Никушор Дан заявил, что между ним и Симионом есть принципиальных отличия.

Дан отметил, что он поддерживает прозападный курс Румынии, а не пророссийский. Кандидат подчеркнул, что поддерживает открытую экономику, а не изоляционистскую, а также призывает к диалогу, а не к ненависти. В планах Дана увеличить оборонный бюджет Румынии с 2,5% ВВП до 3,5% к 2030 году.

По его словам, Румынии нужно сейчас вместе со всеми странами ЕС инвестировать в армию, чтобы предотвратить войну. Дан уверен, что в интересах Бухареста вооружиться стать частью европейских усилий для достижения справедливого мира для Украины и продолжать поддерживать Украину по согласованию с ЕС и США. Кроме того, участие в послевоенном восстановлении Украины он называет экономической возможностью для Румынии.

В то же время лидер оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" Симион выступает категорически против любой военной помощи Украине. Еще в феврале 2023 года он высказался о целесообразности прекращения Румынией дальнейшей помощи Украине, в частности беженцам, которые в результате российских обстрелов потеряли свои дома.

Более того, Симион за восстановление границ Румынии, существовавших до Второй мировой войны. Они включают территории сегодняшней Болгарии, а также Молдовы и Украины.

В ходе предвыборной кампании Дан обещал, что будет помогать Украине в борьбе с РФ, поскольку "безопасность Румынии и Молдовы главным образом зависит от того, как закончится война в Украине". Симион же в свою очередь утверждал, что оградится от вопроса российско-украинской войны, хотя и говорил, что это агрессивная война России.

В целом и Дан и Симион заявили, что осуждают нападение России на Украину. Однако, на вопрос, арестовали бы они диктатора РФ Владимира Путина, если бы тот приехал в Румынию, имея ордер на арест от МУС, Симион ответил, что Путин должен быть арестован за военные преступления, а Дан отметил, что никогда не произойдет такого, что "Путин приедет в Румынию, пока действует ордер на арест".

По информации RFI, в преддверии второго тура президентской гонки в Румынии кандидаты Симион и Дан должны были встретиться в прямом эфире. Впрочем, Симион решил, что ему важнее посетить митинг в Варшаве кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого.

Напомним, согласно результатам первого тура выборов президента в Румынии, представитель правых Джордже Симион не получил преимущества, чтобы избежать второго тура голосования. После подсчета 100% бюллетеней он набрал 40,96% голосов. На втором месте – мэр Бухареста Никушор Дан с 20,99% голосов.

Ранее сообщалось, что Джордже Симион сделал громкое заявление во время дебатов, выразив убежденность, что Украина должна возместить Румынии расходы на помощь, которую страна оказала в войне с Россией. Особенно он подчеркнул, что Украина должна компенсировать Румынии расходы на систему Patriot, которая была передана как часть помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, победа на выборах в Румынии пророссийского кандидата Джордже Симиона может разрушить ее отношения с Украиной и Европой, а также изменить политический ландшафт внутри страны.

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