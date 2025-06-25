'Справедливый мир срочно необходим': в ЕС разочарованы тем, что Россия не поддерживает мирные инициативы Трампа

Страна-агрессор Россия сейчас является главной угрозой для глобального мира во всем мире – продолжающееся вторжение российских оккупантов в Украину "подрывает международный порядок, основанный на определенных правилах". Более того, Россия является межконтинентальной страной, которая угрожает Европе и Тихоокеанскому региону, а руководство РФ не поддерживает американскую мирную инициативу.

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Об этом заявил президент Европейского Совета Антониу Кошта. Заявление прозвучало во время встречи руководства ЕС, НАТО и президента Украины.

"Справедливый и длительный мир в Украине является срочно необходимым. Я очень разочарован тем, что Россия не присоединяется к усилиям президента Трампа по достижению справедливого и прочного мира. Хотя президент Зеленский уже согласился на безусловное прекращение огня, Россия не только не согласилась, но даже усиливает интенсивность своей агрессии против Украины", – сказал президент Евросовета.

В свою очередь Европа будет "продолжать оказывать полную поддержку Украине" и наращивать давление на Россию путем санкций. Так, "18-й пакет санкций уже внедряется", добавил Кошта.

"Мы с нетерпением ждем нашего общего будущего, где Украина является полноправным членом Европейского Союза. И я очень рад недавней оценке Европейской Комиссии относительно впечатляющей работы украинцев по проведению реформ в таких сложных ситуациях. Безусловно, мы достигли условий для продвижения текущего переговорного процесса по вступлению в Европейский Союз", – отдельно отметил президент Европейского совета.

Встреча в Гааге, где прозвучали эти слова, состоялась на фоне саммита Североатлантического Альянса, который проходит там 24 и 25 июня. Это первый с 2019 года саммит НАТО для нынешнего президента США.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп уже прибыл в столицу Нидерландов Амстердам на указанный саммит НАТО. Американец успел встретиться с 32 лидерами Альянса по вопросам безопасности и посетил ужин, организованный голландским королем.

Владимир Зеленский также прибыл в Гаагу именно на этот саммит НАТО. Глава государства уже встретился с премьером Нидерландов Диком Схоофом и генсеком Альянса Марком Рютте, выступил на форуме, посвященном ВПК.

Владимир Зеленский ранее заявлял, что планирует встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге. По его словам, команды Офиса президента и Белого дома работают над организацией этой встречи.

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