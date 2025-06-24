Зеленский прибыл в Гаагу для участия в саммите НАТО и встретился с премьером Нидерландов. Видео

Президент Владимир Зеленский прибыл прибыл в Гаагу (Нидерланды), где проходит саммит НАТО. 24 июня глава государства встретился с премьером Нидерландов Диком Схофом.

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Как передает Reuters, президент Украины прилетел в амстердамский аэропорт "Схипхол" еще вечером в понедельник, 23 июня, накануне открытия саммита.

Первой была встреча с главой нидерландского правительства в Катсгейсе, его официальной резиденции. "Суспільне" пишет, что Зеленский поблагодарил за приглашение в Гаагу и напомнил, что это город правосудия и важно работать над тем, чтобы Россия ответила за преступления против Украины.

Он также сказал, что благодарен трем крупнейшим странам Европы, которые помогали Украине с начала российской агрессии. Это Нидерланды, Германия и Великобритания.

"Я очень благодарен Нидерландам за такую поддержку, за большой бюджет на этот год, и я знаю ваши мысли относительно следующего года и увеличения поддержки", – сказал Зеленский.

Совместное производство беспилотников он назвал приоритетом для всего мира. "Все ценят то, что уровень технологий в Украине во время войны значительно вырос, и мы имеем эти технологии, и мы хотим поделиться ими с нашими партнерами", – отметил президент. Он добавил, что наша страна начала работать с некоторыми партнерами для совместного производства и будет рада сотрудничать с Нидерландами.

"И наше производство может работать в Украине и здесь, и я думаю, что это будет хороший материал для работы. А также новые технологии, чтобы спасти Европу", – заявил Зеленский во время встречи с Схофом.

"Россия сотрудничает с Северной Кореей и Ираном, мы должны делать наши шаги вместе", – предупредил президент.

По данным NRC Handelsblad, он поблагодарил за новый пакет военной поддержки от Нидерландов, о котором было объявлено во вторник, а также сказал, что с нетерпением ждет будущего в составе "большой европейской семьи".

Как писал OBOZ.UA, недавно в интервью Владимир Зеленский признал, что стремление Украины стать частью Североатлантического альянса "сейчас неосуществимо".

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