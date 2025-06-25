Трамп прибыл на саммит НАТО в Гааге и позировал вместе с Зеленским. Фото и видео

Президент США Дональд Трамп прибыл в столицу Нидерландов Амстердам на саммит НАТО, который проходит в Гааге. Там он встретился с 32 лидерами альянса по вопросам безопасности и посетил ужин, организованный голландским королем.

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Об этом сообщили западные СМИ. Они опубликовали соответствующие фото и видео.

Как отметило издание С-Span, Трамп уже принял участие в совместном фото лидеров стран, приглашенных на саммит.

По информации BBC, на борту Air Force One Трамп пообщался с членами пресс-пула - журналистами, которые путешествуют с президентом.

Среди прочего американский лидер сообщил, что ожидает разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита.

"Я, вероятно, встречусь с Зеленским на саммите НАТО", – сказал Трамп журналистам на борту самолета. Он добавил: "Я скажу ему: "Как дела?" Он в сложной ситуации; он вообще не должен был там находиться".

Официальный ужин по случаю открытия саммита НАТО состоялся в резиденции короля Нидерландов в Гааге – дворце Huis ten Bosch.

Нидерландские СМИ обратили внимание на ситуацию, которая произошла буквально перед приездом американского лидера во дворец Huis ten Bosch.

Порывом ветра снесло красную дорожку, по которой должен был пройти Дональд Трамп. Однако американский президент этого не увидел, поскольку лакеи быстро положили дорожку на место.

Кортеж американского президента прибыл в резиденцию с небольшим опозданием - после 20.30 по местному времени. Трамп без сопровождения прошел по красной дорожке во дворец, где его встретил король Виллем-Александр, королева Максима и кронпринцесса Катарина-Амалия.

Напомним, что саммит НАТО проходит в Гааге 24-25 июня. Это первый саммит Альянса для президента США Дональда Трампа с 2019 года.

Владимир Зеленский также прибыл в Гаагу на саммит НАТО. Глава государства встретился с премьером Нидерландов Диком Схоофом и генсеком Альянса Марком Рютте, выступил на форуме, посвященном ВПК.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге. По его словам, команды Офиса президента и Белого дома работают над организацией этой встречи.

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