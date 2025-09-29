'Риски остаются': Зеленский призвал Европу не игнорировать вмешательство российских дронов и самолетов в международное воздушное пространство

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейским партнерам с призывом не игнорировать случаи вмешательства российских дронов и самолетов в международное воздушное пространство. Он подчеркнул, что эти действия представляют реальные риски для безопасности всей Европы.

Обращение было обнародовано в официальном Telegram-канале главы государства. Зеленский подчеркнул, что инциденты уже фиксировались над Эстонией, Польшей, Данией, Норвегией и Швецией. По его словам, такие нарушения являются прямым свидетельством агрессивного поведения России, которое невозможно оставлять без ответа.

Общий голос Европы

Президент подчеркнул, что защита от агрессии должна касаться не отдельных государств, а всего европейского пространства. Он призвал НАТО и США действовать вместе, чтобы противодействовать попыткам России расколоть союзников и добиваться частичных реакций. По мнению Зеленского, именно объединенный голос способен сдержать дальнейшие провокации.

Отдельно он обратил внимание на регионы, ранее находившиеся под влиянием Советского Союза. Зеленский подчеркнул, что Москва пытается восстановить влияние в этих странах, используя различные инструменты давления.

Сигналы из Молдовы

Президент также упомянул Молдову, где недавно состоялись выборы с проевропейским результатом. Он отметил лидера страны Майю Санду за решительность в отстаивании демократического курса. При этом Зеленский предупредил, что даже после этого риски для безопасности остаются, ведь Россия продолжает искать новые возможности для дестабилизации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Зеленский на Варшавском форуме по безопасности призвал Европу продолжать поддержку Молдовы, где на парламентских выборах победил проевропейский курс. Это, по его словам, крайне важно для стабильности всего региона. Ведь России не удалось дестабилизировать соседнюю страну, несмотря на значительные ресурсы, потраченные на коррупционное влияние и попытки расшатать внутреннюю ситуацию.

Что предшествовало

В ночь на 10 сентября 19 российских дронов вторглись в воздушное пространство Польши, для противодействия угрозе в небо подняли польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты ДРЛВ и самолеты-топливозаправщики НАТО. В основном к атаке были привлечены БПЛА "Гербера" без боевой части, некоторые имели дополнительные баки с горючим, что повысило их дальнобойность.

Руководитель МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что было сбито 3-4 дрона из 19, и, по его словам, если бы это произошло в Украине, такой результат "считался бы стопроцентным успехом".

Из-за инцидента с вторжением российских БПЛА Польша активировала 4-ю статью НАТО, чтобы провести консультации с союзниками.

Кроме того, 13 сентября из-за нарушения правил полета самолетов РФ Литва дважды поднимала истребители НАТО. Российские борта летели с выключенными радиолокационными автоответчиками и без планов полета.

В тот же день самолеты Польши и союзников поднимали из-за новой угрозы атак дронов на западе Украины. Тревогу объявляли и в приграничных регионах Румынии.

А 18 сентября обломок дрона "Гербера" нашли на побережье в Латвии. Его хвостовую часть море вынесло на пляж в Варвской волости. Военные не обнаружили взрывчатки во фрагменте дрона.

Как сообщал OBOZ.UA, с 12 по 16 сентября в РФ и Беларуси проходили совместные военные учения "Запад 2025". На одном из задействованных полигоне появился Владимир Путин в военной форме, которую надел второй раз за время полномасштабной войны против Украины. По оценке ISW, таким образом глава РФ хотел передать "сигнал" НАТО.

