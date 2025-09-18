В Латвии на пляже нашли обломок российского дрона: обратились в Польшу за консультациями. Фото

На побережье Вентспилского края в Латвии 18 сентября обнаружили обломок дрона "Гербера". Его хвостовую часть море вынесло на пляж в Варвской волости. По данным полиции, угрозы для людей не было. На место прибыли специалисты Национальных вооруженных сил, которые подтвердили – обломок не содержал взрывчатки.

Министр обороны Андрис Спрудс отметил в комментарии латвийскому медиа LSM.lv, что речь идет о дроне-приманке российского производства. Премьер-министр Эвика Силиня заявила, что поручила оборонному и внутреннему ведомствам обратиться в Польшу для уточнения, связан ли этот случай с аналогичной находкой, зафиксированной на прошлой неделе на польской территории.

Реакция правительства

По словам премьера, защита Балтийского побережья требует установки дополнительных датчиков и имеет такое же значение, как укрепление восточной границы. Министр обороны пояснил, что подобные дроны обычно не несут взрывчатки, но их тщательно проверяют. Он добавил, что Латвия уже обсуждает ситуацию с партнерами по Балтии и Северной Европе.

Национальные вооруженные силы сообщили, что, судя по маркировке, "Гербера" изготовлена российскими военными. Такие аппараты чаще применяют как приманки для перегрузки систем противовоздушной обороны.

Что известно о дронах

"Гербера" – более дешевый аналог иранских "Шахедов". Их дальность полета ограничена несколькими сотнями километров, а корпуса делают из фанеры и пенопласта. Если "Шахеды" несут взрывчатку и могут лететь более чем на 2000 км, то "Гербера" в основном служит для имитации атаки. В июле подобные дроны уже находили в Литве, а 10 сентября их зафиксировали в польском небе во время российской атаки.

Детали проверки

Министр обороны подтвердил, что обломок в Вентспилском крае не является опасным. В то же время он отметил – полный ответ может дать только расследование. Военные и полиция продолжают проверку местности. Местные власти созвали чрезвычайное заседание, потому что о ситуации не была проинформирована заранее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Латвии открыли Шкедский морской полигон, который станет площадкой для испытаний новейших разработок в сфере обороны. На этом полигоне сосредоточатся на испытании беспилотных систем, что позволит латвийским Вооруженным силам и союзникам оценивать инновации и новейшие технологии в условиях, приближенных к боевым.

