Путин засветился на учениях 'Запад-2025' в военной форме: в ISW указали на 'сигнал' для НАТО

В последний день совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2025" на одном из задействованных в них полигоне появился российский диктатор Владимир Путин. На себя он нацепил военную форму – второй раз за время полномасштабной войны против Украины.

В прошлый раз униформой Путин пытался изобразить себя "вовлеченным лидером военного времени" после отхода ВСУ из Курской области, сейчас же он, вероятно, попытался передать "сигнал" НАТО. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Что известно о появлении Путина на учениях "Запад-2025"

На заключительном дне российско-белорусских военных учений российский диктатор появился в компании министра обороны России Андрея Белоусова, заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова и своего помощника, бывшего офицера охраны президента РФ и экс-губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Они прибыли на полигон Мулино в Нижегородской области РФ, где "проинспектировали войска", задействованные в учениях.

По словам Белоусова, в учениях "Запад-2025" участвовали личный состав Ленинградского и Московского военных округов, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, Северного и Балтийского флотов России, а также белорусские подразделения в составе Объединенной региональной группировки войск Союзного государства.

Путин заявил, что в учениях приняли участие 100 тыс. военнослужащих, включая солдат из еще шести стран: Бангладеша, Индии, Буркина-Фасо, Демократической Республики Конго, Мали и Ирана. С военнослужащими этих государств российский диктатор в тот день встретился.

Так, в Индии об отправке 65 военнослужащих на полигон Мулино для участия в учениях "Запад-2025" объявили 9 сентября. Целью было названо усиление военного сотрудничества и обмена информацией о боевой тактике с Россией и Беларусью.

Эта страна уже второй раз участвует в совместных учениях России и Беларуси. В сентябре 2021 года, когда проходили предыдущие такие учения, 200 индийских солдат были задействованы в отработке контртеррористических операций.

Аналитики ISW также обратили внимание, что на полигон Мулино российский диктатор одел военную форму. Делает он это не часто: поездка на полигон стала вторым случаем его появления на публике в униформе после начала полномасштабного вторжения.

Впервые Путин натянул на себя камуфляж во время поездки в Курскую область в марте 2025 года, когда Силы обороны Украины отошли с занятых ими ранее российских территорий.

"ISW тогда оценила, что Путин, вероятно, пытался изобразить себя как вовлеченного лидера военного времени и разделить заслуги за возвращение российскими войсками территории в Курской области", – отметили аналитики.

Новое появление российского диктатора в камуфляже в ISW также считают неслучайным.

"Путин, вероятно, присутствовал на учениях 16 сентября в военной форме, чтобы продемонстрировать российско-белорусскую военную силу на фоне недавней кинетической и риторической эскалации Кремля против соседних с Россией государств НАТО, таких как Польша и Норвегия, а также неоднократных российских угроз в отношении стран Балтии и Финляндии", – предположили там.

Что отрабатывали на учениях "Запад-2025"

Сам Путин цель учений объяснил якобы стремлением "защитить союзное государство от любой агрессии".

"Цель учений заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защите от любой агрессии Союзного государства", — сказал он.

В минобороны РФ тем временем опубликовали видеозаписи, как подразделения Северного флота России отражают условный авианалет противника в Баренцевом море и отрабатывают десантную операцию при поддержке беспилотников на полуострове Средний в Мурманской области.

Опубликованы также кадры с подразделениями Балтийского флота, которые осуществляют условный удар крылатыми ракетами по морской цели и поддерживают пехотные подразделения. А подразделения ВМФ отражают условный диверсионно-разведывательный налет и выполняют условные разведывательные и радиоэлектронные разведывательные задачи с помощью беспилотников в Калининградской области.

Согласно официальным заявлениям МО РФ, во время учений российские и белорусские вооруженные силы сосредоточились на интеграции беспилотных летательных аппаратов и беспилотных наземных транспортных средств. А первый заместитель министра обороны Беларуси и начальник Генерального штаба генерал-майор Павел Муравейко заявил, что белорусские вооруженные силы отрабатывали применение нестратегического ядерного оружия и развертывание баллистического ракетного комплекса "Орешник", а также отрабатывали интеграцию беспилотников, мотоциклов и роботизированных платформ, которые оккупанты широко используют в Украине.

"ISW продолжает оценивать, что российские и белорусские войска используют учения "Запад" для внедрения некоторых тактических уроков, полученных из опыта России в Украине", – резюмировали в ISW.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне на учения РФ и Беларуси "Запад-2025" приехали офицеры из США. По сообщениям белорусских пропагандистов, министр обороны страны Виктор Хренин якобы пообещал показать американцам "все, что их интересует".

