Литва дважды поднимала истребители НАТО из-за инцидента с российскими самолетами: что известно
Самолеты страны-агрессора России в субботу, 13 сентября, нарушили правила полета, из-за чего Литва дважды поднимала истребители НАТО для их наблюдения и сопровождения. Борты РФ летели выключенными радиолокационными автоответчиками и без планов полета.
Об этом сообщает Delfi, ccылаясь на данные армии Литвы. Истребители НАТО поднимались дважды "для наблюдения и сопровождения нарушивших порядок российских самолетов".
Самолеты РФ в нарушение правил летели с выключенными радиолокационными автоответчиками и без планов полета.
В литовськой армии добавили, что оба случая не были связаны с превентивными мерами в Польше после вторжения российских дронов.
"Демонстрация мощи Западу"
Утром в пятницу, 12 сентября, начались совместные военные учения России и Беларуси "Запад".
По данным Литовской армии, всего в учениях планируют принять участие около 30 тыс. военных.
Цель учений – демонстрация мощи Западу, пишет Delfi.
По имеющейся информации, эти учения значительно меньше по масштабу, чем в 2021 году, сообщили в Вооруженных силах Латвии.
"Однако во время любых военных учений возрастает вероятность непреднамеренных инцидентов, например, нарушения воздушного пространства. Поэтому Вооруженные силы Литвы находятся в состоянии повышенной боевой готовности", – говорится в сообщении.
Военные страны вместе с силами союзников также проходят интенсивную подготовку.
Со 2 сентября в Литве проходят учения Perkūno Griausmas 2025 ("Гром Перкунаса"), которые продлятся до конца октября.
В них задействованы около 17 тысяч литовских и союзных военнослужащих, которые отрабатывают навыки ведения вооруженной обороны.
Цель учений – отработать реальный план вооруженной обороны Литвы и проверить готовность воинских частей и подразделений к его реализации.
Параллельно проходят и учения НАТО: в Балтийском море с 1 по 12 сентября провели маневры Northern Coasts ("Северные побережья").
А в рамках Iron Fist ("Железный Кулак") войска США перебрасываются из Польши к Сувалкскому коридору – стратегически важному участку между Польшей и Литвой.
Эти учения направлены на укрепление обороны на восточном фланге НАТО и проводятся в ответ на учения Москвы и Минска.
Как сообщал OBOZ.UA, спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что вторжение 19 российских дронов в воздушное пространство Польши не могло быть случайностью. По его словам, инцидент является "сигналом" от Владимира Путина, цель которого – увидеть реакцию и Польши, и НАТО.
