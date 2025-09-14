Литва дважды поднимала истребители НАТО из-за инцидента с российскими самолетами: что известно

Самолеты страны-агрессора России в субботу, 13 сентября, нарушили правила полета, из-за чего Литва дважды поднимала истребители НАТО для их наблюдения и сопровождения. Борты РФ летели выключенными радиолокационными автоответчиками и без планов полета.

Об этом сообщает Delfi, ccылаясь на данные армии Литвы. Истребители НАТО поднимались дважды "для наблюдения и сопровождения нарушивших порядок российских самолетов".

Самолеты РФ в нарушение правил летели с выключенными радиолокационными автоответчиками и без планов полета.

В литовськой армии добавили, что оба случая не были связаны с превентивными мерами в Польше после вторжения российских дронов.

"Демонстрация мощи Западу"

Утром в пятницу, 12 сентября, начались совместные военные учения России и Беларуси "Запад".

По данным Литовской армии, всего в учениях планируют принять участие около 30 тыс. военных.

Цель учений – демонстрация мощи Западу, пишет Delfi.

По имеющейся информации, эти учения значительно меньше по масштабу, чем в 2021 году, сообщили в Вооруженных силах Латвии.

"Однако во время любых военных учений возрастает вероятность непреднамеренных инцидентов, например, нарушения воздушного пространства. Поэтому Вооруженные силы Литвы находятся в состоянии повышенной боевой готовности", – говорится в сообщении.

Военные страны вместе с силами союзников также проходят интенсивную подготовку.

Со 2 сентября в Литве проходят учения Perkūno Griausmas 2025 ("Гром Перкунаса"), которые продлятся до конца октября.

В них задействованы около 17 тысяч литовских и союзных военнослужащих, которые отрабатывают навыки ведения вооруженной обороны.

Цель учений – отработать реальный план вооруженной обороны Литвы и проверить готовность воинских частей и подразделений к его реализации.

Параллельно проходят и учения НАТО: в Балтийском море с 1 по 12 сентября провели маневры Northern Coasts ("Северные побережья").

А в рамках Iron Fist ("Железный Кулак") войска США перебрасываются из Польши к Сувалкскому коридору – стратегически важному участку между Польшей и Литвой.

Эти учения направлены на укрепление обороны на восточном фланге НАТО и проводятся в ответ на учения Москвы и Минска.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что вторжение 19 российских дронов в воздушное пространство Польши не могло быть случайностью. По его словам, инцидент является "сигналом" от Владимира Путина, цель которого – увидеть реакцию и Польши, и НАТО.

