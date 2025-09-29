'Ситуация отличается от Грузии': Зеленский призвал Европу продолжать поддержку Молдовы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большинство угроз для безопасности европейских стран исходят от действий России. Агрессор никогда не останавливается на одной стране, а сегодня его удалось сдержать именно украинцам.

В то же время Зеленский на Варшавском форуме по безопасности призвал Европу продолжать поддержку Молдовы, где на парламентских выборах победил проевропейский курс. Это, по его словам, крайне важно для стабильности всего региона. Ведь России не удалось дестабилизировать соседнюю страну, несмотря на значительные ресурсы, потраченные на коррупционное влияние и попытки расшатать внутреннюю ситуацию.

"Россияне никогда не останавливаются только на одной стране. История это доказывала неоднократно. Сейчас Россию остановили именно украинцы, и это важно. И это дает возможность сдержать Россию в других местах – там, где они хотят прорваться", – подчеркнул президент.

Зеленский высказался о результатах выборов в Молдове

Зеленский сообщил, что уже поздравил президента Молдовы Майю Санду с результатами выборов.

"Сегодня мы поздравляем Молдову. На выборах победила идея Европы – идея нормального и стабильного национального развития. Подрывное влияние России не будет распространяться дальше в Европу. Я говорил сегодня утром с Майей Санду, поздравил ее. России не удалось дестабилизировать Молдову, несмотря на огромные ресурсы, которые она потратила, чтобы расшатать страну и коррумпировать всех, кого только могла. Важно, что эта победа на выборах состоялась без декаплинга. Украина абсолютно была права в этом, и я благодарю прежде всего Польшу за поддержку", – подчеркнул глава государства.

Президент также обратил внимание на то, что наконец экстрадировали в Молдову бывшего олигарха, который держал эту страну и весь регион в тени грязных схем.

"Это проявление справедливости и европейской солидарности важно не только для Молдовы, но и для всех в Европе. Ведь каждый, кто работает против своего народа, должен когда-то ответить за свои действия. Это касается всех, кто выбирает войну и становится на сторону России: от олигархов и политиков до любых других сообщников Москвы", – заявил он.

Президент провел параллель с ситуацией в Грузии

По словам Зеленского, Грузия во многом потеряла свой европейский шанс. Он призвал Европу не закрывать глаза на события в этой стране и в Беларуси, поскольку каждое достижение России в регионе является потерей для Европы.

"И мы видим, насколько ситуация отличается от Грузии. Сегодня Грузия во многом потеряна для Европы. Возможно, однажды она вернется, но для этого Европа не должна закрывать глаза на то, что происходит там и в Беларуси. Каждое достижение России в нашем регионе – это всегда потеря для Европы. Поэтому мы не можем позволить себе упустить ни одного дня или потерять ни одну страну. После выборов в Молдове нужно продолжать поддержку этой страны", – заявил президент.

Глава государства добавил, что самой трудной задачей после выборов в Молдове является оправдание ожидания избирателей. А в этом, как подчеркнул президент, "Европа может и должна помочь Молдове ради наших общих интересов".

"Конечно, сегодня внимание Европы сосредоточено на насущных угрозах, и они серьезные. Но нельзя забывать о долгосрочных политических целях", – подытожил Зеленский.

