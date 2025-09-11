"Кремль намеренно провоцировал НАТО": Мерц назвал вторжение дронов РФ в Польшу "угрозой миру" и объяснил первоочередную задачу

Нарушение польського воздушного пространства российскими дронами-камикадзе в ночь на 10 сентября было преднамеренной провокацией НАТО. Инцидент показал, что ПВО Европы нуждается в улучшении.

Об этом вечером в среду заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Politico. Глава федерального правительства подчеркнул, что разделяет оценку премьер-министра Польши Дональда Туска на счет того, что вторжение БПЛА не было случайностью.

"Очень серьезная угроза миру в Европе"

"Этот совершенно безрассудный поступок российского правительства – часть длинной череды провокаций, которые мы наблюдаем уже несколько месяцев в Прибалтике и на восточном фланге НАТО в целом", – указал Мерц.

Он считает, что существует "очень серьезная угроза миру в Европе". А утверждения россиян о том, "что это было, так сказать, совпадением или случайностью, не заслуживают доверия".

Политик призвал усилить европейскую защиту, в частности противовоздушную оборону – ведь она не была такой эффективной, как хотелось бы.

"Прежде всего, я хотел бы отметить, что европейская противовоздушная оборона, ПВО НАТО, сработала, но, конечно, не так хорошо, как следовало бы, чтобы предотвратить проникновение такого количества беспилотников в воздушное пространство Польши достаточно рано", – сказал он.

"Это вызовет дискуссии внутри НАТО. Это также вызовет дискуссии внутри Европейского союза", – добавил Мерц и сообщил, что ФРГ "полна решимости и будет продолжать добиваться значительного повышения обороноспособности европейской части НАТО".

Что предшествовало

В ночь на среду, 10 сентября, Польша при поддержке союзников впервые с начала полномасштабной войны в Украине сбила российские БПЛА, которые залетели на ее территорию.

"По всей видимости, это была попытка "президента" РФ Владимира Путина проверить обороноспособность НАТО", – указали в Politico.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил: воздушное пространство страны было нарушено 19 раз дронами, произведенными в России.

"Оценка ВВС Польши и НАТО такова, что они НЕ отклонялись от курса, а были нацелены целенаправленно", – акцентировал он внимание на ключевом моменте.

Польша активировала 4-ю статью Североатлантического договора, чтобы провести консультации со странами-партнерами. "Мы считаем, что российская провокация требует дальнейшего укрепления восточного фланга НАТО", – заявил министр иностранных дел.

"Я знаю: Россия заявляет, что якобы нет доказательств, что это были российские дроны, и даже намекает на украинскую провокацию. Это ожидаемо. Ложь и отрицание – это стандартный советский ответ. Кремль снова насмехается над мирными усилиями президента США Дональда Трампа", – добавил Сикорский.

Он передал сообщение провокаторам о том, что "Польшу, ЕС и НАТО не запугать".

– Страна-агрессор РФ перед отправкой в Польшу оснастила свои дроны "Гербера" дополнительными топливными баками для увеличения дальности полета. На территории Украины такие беспилотники ранее не обнаруживали, что свидетельствует о том, что россияне готовились к провокации.

– На территории Польши нет пострадавших, однако обломки одного из дронов упали на жилой дом. Инцидент произошел в городе Вырыки-Воля Володавского уезда Люблинского воеводства.

