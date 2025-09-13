Из-за российских дронов в Польше закрыли аэропорт Люблина, а в Румынии объявили тревогу: что происходит

В субботу, 13 сентября, из-за российских дронов в Польше снова подняли в воздух боевую авиацию. Также был закрыт аэропорт Люблина.

Об этом сообщают СМИ. На этот раз беспилотники были замечены на Волыни. Впрочем, там уже прозвучал отбой воздушной тревоги.

"Из-за российских беспилотников вблизи границы. Начались превентивные операции авиации Польши и НАТО. Наземные системы противовоздушной обороны достигли наивысшего состояния готовности", – сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Также СМИ отмечают, что"аэропорт Люблина закрыт, в воздухе авиация, а на земле ПВО готовятся встречать "Шахед".

По состоянию на 19:20 на востоке Польши объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских БПЛА.

Позже воздушную тревогу объявили и в Румынии в Северной Добрудже вблизи границы с Украиной. Отмечается, что инспекция по чрезвычайным ситуациям также направила предупреждение для северной части уезда Тулча "о вероятности падения объектов из воздушного пространства".

Предварительная продолжительность угрозы составляет 90 минут. Отметим, что мониторинговые каналы сообщали, что российский БПЛА залетел на территорию Румынии из Одесской области.

По состоянию на 19:37 румынские ВВС перехватили российский дрон в своем воздушном пространстве: поднимали два F-16, – Antena 3 CNN.

Позже стало известно о том, что румынские F-16 не сбивали российский дрон. Сообщается, что истребители отслеживали его в 20 км к юго-западу от Килия-Векэ, когда он исчез с радаров. БПЛА якобы не пролетал над населенными пунктами и не представлял угрозы безопасности Румынии.

Что известно о налете дронов на Польшу

В ночь на 10 сентября часть дронов РФ во время массированной атаки на Украину залетела на территорию Польши.

В Варшаве, Люблине и Жешуве закрывали аэропорты, по целям работала авиация Польши и партнеров.

Над Польшей было сбито четыре дрона. Всего в небо страны вторглось 19 БПЛА, значительная часть зашла со стороны Беларуси.

Известно, что обломки БПЛА повредили жилой дом в городе Вырыки-Воля Володавского уезда Люблинского воеводства.

Вторжение беспилотников Варшава признала актом агрессии, представляющим реальную угрозу безопасности.

Премьер Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства, также был объявлен ускоренный вызов резервистов.

Союзники по НАТО выразили солидарность с Польшей и осудили агрессивное поведение России, которая совершила уже массированную дроновую атаку на территорию страны-члена Альянса.

Генсек Марк Рютте заявил, что НАТО намерено "защищать каждый сантиметр своей территории" и "внимательно следить" за развитием событий.

В свою очередь президент Финляндии Александр Стубб заявил, что вторжение дронов в Польшу является очень дерзким поступком со стороны России, и провокации, очевидно, будут продолжаться. НАТО проводит консультации по четвертой статье Альянса и готово обеспечить сдерживание агрессивный действий Москвы.

Польша призвала применить четвертую статью НАТО, однако в Альянсе заявили, что не считают нападением вторжение БПЛА.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также призвал союзников предоставить дополнительные системы и технологии борьбы с БПЛА, в частности ЗРК Patriot.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение российских дронов в Польшу напоминает начало захвата украинского Крыма. Тогда враг проверял, какой будет реакция Запада, но это и не единственная цель, указал глава государства.

