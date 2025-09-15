Сикорский назвал сбитие Польшей 3-4 российских дронов из 19 'стопроцентным успехом' и упомянул Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отверг, что польская противовоздушная оборона была неготовой к вторжению российских дронов. Он также заявил, что сбивание 3-4 БПЛА из 19-ти, если бы это произошло в Украине, "считалось бы стопроцентным успехом".

Такое заявление Сикорский сделал в разговоре с The Guardian во время визита в Киев. Он, в частности, отверг предположение, что польская ПВО была неготовой к вторжению, тогда как некоторые БПЛА пролетели сотни километров вглубь Польши.

Так, один из дронов "Гербера" без боевой части упал на территории воинской части Территориальной обороны в Гройцком повете вблизи столицы Варшавы.

Только три или четыре примерно из 19-ти были сбиты.

"Дроны не достигли своих целей, имуществу был нанесен незначительный ущерб, никто не пострадал. Если бы это произошло в Украине, по украинским определениям, это считалось бы 100-процентным успехом", – сказал Сикорский.

"Россия пыталась проверить нас, не начиная войны"

По словам руководителя МИД Польши, вторжение дронов России в воздушное пространство Польши было попыткой Кремля проверить реакцию НАТО постепенной эскалацией, не вызвав полномасштабного ответа.

Сикорский подтвердил, что хотя дроны, которые вторглись в Польшу 10 сентября, были способны перевозить боеприпасы, они не несли взрывчатку.

"Интересно, что все они были неисправными, что, по моему мнению, говорит о том, что Россия пыталась проверить нас, не начиная войну", – сказал он.

В пятницу НАТО объявило о развертывании дополнительных истребителей на восточном фланге альянса для защиты от будущих атак дронов.

В субботу, 13 сентября, самолеты Польши и союзников снова были подняты из-за новой угрозы атак дронов на западе Украины.

Аэропорт в Люблине на востоке Польши прекращал работу, а люди в приграничных районах получили SMS-оповещения о необходимости быть осторожными. Однако на этот раз сообщений о вторжении не поступало.

Тревогу также объявляли и в Румынии вблизи границы с Украиной. Жителям северной части уезда Тулча было разослано предупреждение "о вероятности падения объектов из воздушного пространства".

Как сообщал OBOZ.UA, Сикорский призвал союзников на Западе рассмотреть возможность перехвата российских дронов и ракет еще над Украиной. Технически НАТО и ЕС способны на это, однако Польша не может принять такое решение самостоятельно, заявил он.

Напомним также, президент Польши Кароль Навроцкий 16 сентября посетит Берлин и Париж, чтобы обсудить вторжение дронов России. Также среди тем его разговоров с западными лидерами будет укрепление безопасности в рамках НАТО и вопросы торговли.

