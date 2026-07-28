Реформатор против "советского" генерала: в CEPA проанализировали конфликт между Федоровым и Сырским

Последний кризис в военном руководстве Украины, приведший к перезагрузке всего армейского аппарата, не является результатом личных разногласий между молодым министром обороны Михаилом Федоровым и еще "советским" генералом, командующим Александром Сырским. Действительно, между сторонами существовал конфликт, но он не касался закупки беспилотников или внедрения цифровых приложений – в данном случае Федоров и Сырский лишь возглавили стороны, которые вели борьбу за распределение ресурсов, гражданский надзор и структуру Вооруженных сил.

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Речь идет о"фундаментальной битве за характер украинского государства и его способ ведения войны", считают эксперты Центра анализа европейской политики (СЕРА). И хотя эта битва еще продолжается, похоже, что верх в ней берет сторона молодых реформаторов. Об этом свидетельствует назначение командующим ВСУ генерала-реформатора Михаила Драпатого.

ВСУ не сопротивляются инновациям

Личности имеют значение, но суть противостояния по своей сути институциональна. Вооруженные силы не сопротивляются новым технологиям. Они сопротивляются потере контроля над тем, как распределяются ресурсы и кто принимает решения, – приводят в СЕРА цитату политолога Массачусетского технологического института Барри Позена.

То есть суть конфликта между ветвями власти заключалась не во внедрении беспилотников в армию, а в проведенной Федоровым реформе закупок этих самых БПЛА. Эти реформы"поставили под сомнение контроль Генштаба над распределением личного состава, оборудования и ресурсов", отмечают в СЕРА.

Существующий между сторонами конфликт проявился, когда "гражданские реформаторы начали обеспечивать ресурсами инновационные, технологически ориентированные подразделения", а в Генштабе сделали ставку на "человеческие ресурсы для устаревших формирований, таких как вызывающий споры 425-й штурмовой полк, который продолжал осуществлять атаки с большими потерями".

Уличные протесты

"Уволив Федорова, президент Зеленский недооценил украинское гражданское общество", – считают в СЕРА. Как известно, это кадровое решение привело к так называемым "картонным протестам".

И хотя украинский лидер уже пошел на одну значительную уступку протестующим и заменил 61-летнего "советского генерала Сырского" относительно молодым генералом Драпатым, он до сих пор не вернул 35-летнего Федорова на пост главы Министерства обороны.

Причем сам Федоров отклонил и первоначальное предложение Зеленского остаться советником, и все остальные предложения — в частности, должность вице-премьер-министра по вопросам военных инноваций. По мнению Федорова, лишь три должности действительно определяют ход войны: должности президента, министра обороны и главнокомандующего.

То есть Федоров рассчитывает на восстановление в должности министра обороны. И пока этого не произойдет, в стране не утихнет волна уличных протестов, уверены в СЕРА.

Что будет дальше

Назначение Драпатого означает, что "повестка дня реформ перешла от внешней критики к реорганизации эшелонов командной структуры военного времени".

Однако даже восстановление Федорова в должности не является гарантией победы в споре, утверждают в СЕРА и напоминают: продолжается "фундаментальная битва за характер украинского государства и его способ ведения войны".

Как президенту нужна поддержка электората, так и Драпатому, и Федорову потребуется "устойчивая поддержка со стороны президента и парламента" для преодоления сопротивления в институтах, которые они пытаются реформировать.

Как сообщал OBOZ.UA, сам глава государства утверждает, что решение об увольнении Михаила Федорова и экс-главнокомандующего Александра Сырского было продиктовано необходимостью устранить проблемы во взаимодействии между Министерством обороны и командованием армии.

Кстати, назначение Михаила Драпатого, воюющего за Украину ещё с 2014 года, в РФ уже вызвало настоящую истерику и мрачные предчувствия.

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