"Россия – это абсолютное зло": Зеленский почтил память украинцев, убитых в российском плену

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинских военнопленных, погибших в результате теракта в Оленевке, и подчеркнул, что Россия является "абсолютным злом", которое систематически нарушает международное право и презирает человеческую жизнь. Он также заявил, что Украина продолжает работать над возвращением всех своих граждан из российского плена.

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Об этом глава государства сказал в обращении 28 июля – в четвертую годовщину массовой гибели украинских военнопленных в результате взрыва в колонии в оккупированной Оленевке в Донецкой области.

Россия – это абсолютное зло

Президент отметил, что ежегодно в конце июля Украина чтит память своих граждан, погибших в российском плену.

Он напомнил, что в ночь с 28 на 29 июля 2022 года российские войска совершили теракт в колонии во временно оккупированной Оленевке, где содержались украинские военнопленные. Тогда погибли более 50 украинских защитников, еще более 100 получили ранения.

"В ночь с 28 на 29 июля россияне убили наших людей в Оленевке – жестоко, подло, абсолютно цинично. Погибли более 50 украинских военнопленных, более 100 были ранены. И это одно из тех военных преступлений, которое демонстрирует, какова Россия на самом деле. Это государство, которое на 100 процентов презирает жизнь, абсолютное зло, которое не может удержаться, чтобы не убивать", – подчеркнул президент.

Украина продолжает возвращать пленных

Зеленский подчеркнул, что Украина должна помнить, с кем ведет войну, и прилагать все усилия для освобождения каждого украинца, остающегося в российском плену. По его словам, речь идет как о военных, так и о гражданских лицах.

Президент призвал приложить все усилия для возвращения украинцев из российского плена.

"Мы должны вернуть из российского плена всех наших людей – военных и гражданских. Важно, что Украина не одинока в этом стремлении, и наши друзья по всему миру помогают нам в посредничестве", – отметил президент.

Президент также поблагодарил международных партнеров, которые помогают Украине в организации обменов и выступают посредниками в процессе возвращения пленных.

Он сообщил, что с начала полномасштабного вторжения уже удалось освободить 9613 украинцев, находившихся в российском плену.

"Не забудем ни одного преступления"

Глава государства подчеркнул, что Украина помнит каждого, кто до сих пор находится в плену, и не забудет ни одного преступления, совершенного Россией против украинцев.

"Вечная память всем, кто погиб из-за российского зла. Вечная благодарность каждому, кто помогает освобождать наших людей и защищать жизнь", – подытожил Зеленский.

Что известно о теракте в Оленевке

В ночь на 29 июля 2022 года в колонии в оккупированной Оленевке Донецкой области произошел взрыв, в результате которого погибли и получили тяжелые ранения украинские военнопленные, в частности защитники "Азовстали". Украина, международные эксперты и правозащитные организации рассматривают эту трагедию как одно из самых тяжких военных преступлений России в ходе полномасштабной войны.

По данным украинского следствия, в результате взрыва реактивного термобарического гранатомета погибли не менее 53 пленных, более 130 получили ранения. СБУ установила, что российские террористы не только организовали взрыв, но и умышленно затягивали эвакуацию и оказание медицинской помощи раненым, из-за чего число жертв возросло.

Как сообщал OBOZ.UA, в ООН признали теракт в Оленевке тщательно спланированным преступлением России. Экспертная группа Организации обнародовала подробный отчет с доказательствами того, что именно Россия спланировала и осуществила этот теракт.

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