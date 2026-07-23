Федоров отказался от предложений президента Украины: на какую должность он согласится

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, чтоне согласится ни на какую другую должность, кроме как вновь возглавить Минобороны Украины. Остальные предложения президента Украины Владимира Зеленского он отклонил.

Видео дня

Об этом он заявил во время общения с журналистами. По его словам, его команда возглавила военное ведомство, уже имея готовый конкретный план.

"Мы назвали этот план AIR–LAND–ECONOMY. В течение шести месяцев мы последовательно реализовывали именно этот план. Впервые за последние годы Украина начала перехватывать инициативу. Наши совместные результаты создали то, чего раньше не было, – окно возможностей, чтобы заставить Россию пойти на мир силой. И его нельзя упустить", – сказал Федоров.

По его словам, в Украине есть лишь три должности, которые, помимо военных на поле боя, реально определяют ход войны, – президент, министр обороны и главнокомандующий ВСУ.

"Именно поэтому я не согласен ни на какую другую должность, кроме должности министра обороны", – добавил он.

По мнению экс-главы Минобороны, ни одна другая должность не обладает реальными полномочиями, чтобы побороть коррупцию в закупках, завершить трансформацию украинских войск, осуществлять действия и операции против армии России, а также искоренить ложь и безответственность в государственной системе.

Напомним, ранее Владимир Зеленский предлагал Михаилу Федорову должность вице-премьер-министра по военным инновациям. По словам главы государства, новая должность должна обеспечить координацию между военным руководством, Министерством обороны и сферой оборонных технологий.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-глава Минобороны стремительно повысил уровень доверия украинцев и вошел в тройку самых авторитетных государственных деятелей нашей страны. За последнюю неделю его поддержка выросла почти вдвое — с 35% до 65%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!