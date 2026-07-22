"Нас ждут х*довые времена": у российских военных корреспондентов серии "Z" — истерика из-за назначения Драпатого главнокомандующим ВСУ

После назначения Михаила Драпатого на должность главнокомандующего Вооружёнными силами Украины российские военные корреспонденты и пропагандисты начали активно комментировать это решение в своих социальных сетях. Значительная часть их постов сводится к тому, что они считают нового командующего более опасным противником, чем его предшественника.

Видео дня

О своих оценках российские военные блогеры и государственные СМИ написали в Telegram и других соцсетях. В ряде сообщений они открыто заявили, что восприняли кадровые изменения в украинском военном руководстве негативно.

Один из Z-военкоров даже подытожил свои выводы словами: "Нас ждут хр*новые времена".

Опасения пропагандистов

Одним из первых отреагировал Z-военкор "Воевода Вещает". Он заявил, что смена командующего является "плохой новостью" для России и сравнил Драпатого с его предшественником.

"Ну а теперь наш комментарий. Это плохо для нас. В отличие от тупого Сирского, который ведет себя по принципу "ровняйся-смирно", Драпатый искренне нас ненавидит. Это во-первых. Во-вторых. Мы считаем, что Драпатый продержится недолго. Он будет настаивать на своём, а его, как просроченного, снимут с должности", – написал он.

Подобную оценку высказал и Z-военкор Romanov Лайт.

"21.07.2026 Киев, Украина. Зеленский уволил с поста главнокомандующего ВС Украины Сирского. Это был аналог нашего Герасимова. И для нас это плохо", – отметил он.

Что еще заявили

Российский пропагандист Юрий Подоляка обратил внимание на военный опыт нового главнокомандующего ВСУ и его карьерный путь.

"Кстати, Драпатому всего 43 года. И эту войну он начал в качестве командира батальона!!!... Это плохо для нас. Генерал, который сделал карьеру на войне и понимает её, – очень сложный противник. Поэтому я бы на месте наших каналов не стал продолжать упоминать его фамилию. Это неразумно", – написал он.

В то же время российское государственное агентство ТАСС напомнило, что Михаил Драпатый находится в розыске в России.

"Новый главнокомандующий ВСУ Драпатый объявлен в розыск в России, как следует из данных базы МВД. Ранее СК заочно предъявило обвинение Драпатому. По данным ведомства, в 2017 и 2019 годах он вместе с Виктором Николюком осуществлял общее командование операцией Объединенных сил Украины. Под их руководством украинские боевики совершили более 70 обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, в результате чего погибли и были ранены 154 человека", – говорится в сообщении кремлевского агентства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Кстати, Михаил Федоров уже поздравил генерал-майора Михаила Драпатого с назначением на должность главнокомандующего ВСУ. Он назвал это "новым дыханием и новой надеждой в борьбе свободных людей за свободу и справедливость", а также отметил, что это "голос перемен, который невозможно было не услышать".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!