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"Нас ждут х*довые времена": у российских военных корреспондентов серии "Z" — истерика из-за назначения Драпатого главнокомандующим ВСУ

Андрей Колотовкин
Новости России
3 минуты
1,3 т.
Генерал-майор Михаил Драпатый
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После назначения Михаила Драпатого на должность главнокомандующего Вооружёнными силами Украины российские военные корреспонденты и пропагандисты начали активно комментировать это решение в своих социальных сетях. Значительная часть их постов сводится к тому, что они считают нового командующего более опасным противником, чем его предшественника.

О своих оценках российские военные блогеры и государственные СМИ написали в Telegram и других соцсетях. В ряде сообщений они открыто заявили, что восприняли кадровые изменения в украинском военном руководстве негативно.

Один из Z-военкоров даже подытожил свои выводы словами: "Нас ждут хр*новые времена".

Опасения пропагандистов

Одним из первых отреагировал Z-военкор "Воевода Вещает". Он заявил, что смена командующего является "плохой новостью" для России и сравнил Драпатого с его предшественником.

Реакция россиян на нового главнокомандующего ВСУ

"Ну а теперь наш комментарий. Это плохо для нас. В отличие от тупого Сирского, который ведет себя по принципу "ровняйся-смирно", Драпатый искренне нас ненавидит. Это во-первых. Во-вторых. Мы считаем, что Драпатый продержится недолго. Он будет настаивать на своём, а его, как просроченного, снимут с должности", – написал он.

Подобную оценку высказал и Z-военкор Romanov Лайт.

"21.07.2026 Киев, Украина. Зеленский уволил с поста главнокомандующего ВС Украины Сирского. Это был аналог нашего Герасимова. И для нас это плохо", – отметил он.

Реакция россиян на нового главнокомандующего ВСУ

Что еще заявили

Российский пропагандист Юрий Подоляка обратил внимание на военный опыт нового главнокомандующего ВСУ и его карьерный путь.

"Кстати, Драпатому всего 43 года. И эту войну он начал в качестве командира батальона!!!... Это плохо для нас. Генерал, который сделал карьеру на войне и понимает её, – очень сложный противник. Поэтому я бы на месте наших каналов не стал продолжать упоминать его фамилию. Это неразумно", – написал он.

Реакция россиян на нового главнокомандующего ВСУ

В то же время российское государственное агентство ТАСС напомнило, что Михаил Драпатый находится в розыске в России.

"Новый главнокомандующий ВСУ Драпатый объявлен в розыск в России, как следует из данных базы МВД. Ранее СК заочно предъявило обвинение Драпатому. По данным ведомства, в 2017 и 2019 годах он вместе с Виктором Николюком осуществлял общее командование операцией Объединенных сил Украины. Под их руководством украинские боевики совершили более 70 обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, в результате чего погибли и были ранены 154 человека", – говорится в сообщении кремлевского агентства.

Реакция россиян на нового главнокомандующего ВСУ
Реакция россиян на нового главнокомандующего ВСУ

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Кстати, Михаил Федоров уже поздравил генерал-майора Михаила Драпатого с назначением на должность главнокомандующего ВСУ. Он назвал это "новым дыханием и новой надеждой в борьбе свободных людей за свободу и справедливость", а также отметил, что это "голос перемен, который невозможно было не услышать".

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