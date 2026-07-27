"Нам нужны новые шаги": Зеленский объяснил решение об увольнении Федорова и Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о кадровых изменениях в секторе обороны. По его словам, они связаны с необходимостью усилить координацию между ключевыми структурами во время войны.

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Глава государства подчеркнул, что страна должна подготовиться к сложной зиме и найти новые подходы к решению стратегических задач. Об этом он сказал в интервью Sky News.

Причины кадровых изменений

Президент пояснил,что решение об увольнении бывшего министра обороны Михаила Федорова и экс-главнокомандующего Александра Сырского было продиктовано необходимостью устранить проблемы во взаимодействии между Министерством обороны и командованием армии.

По словам Зеленского, между этими структурами в течение длительного времени существовали трудности в коммуникации.

"Есть некоторые вещи, которые мы должны преодолеть, и это возможно только тогда, когда министерство сотрудничает с армией. Невозможно справиться с этим в одиночку", – сказал он.

Он подчеркнул, что без единства в принятии решений невозможно эффективно реагировать на вызовы войны.

Подготовка к тяжелой зиме

Особое внимание президент уделил энергетическому фактору и предстоящему отопительному сезону. Он подчеркнул, что страна должна быть готова к сложным сценариям.

"Прежде всего, нам пришлось подготовиться к очень тяжелой зиме, и никто даже не может представить, какой она будет. Это будет зависеть от партнеров и от нас", – отметил Зеленский.

Он также объяснил необходимость изменений в исполнительной власти.

"Мне очень нужен был премьер-министр, глубоко разбирающийся в энергетических вопросах, знающий, с чем мы столкнемся. И мы это сделали", – сказал он.

Новые подходы к мобилизации и ПВО

Президент подчеркнул, что одним из ключевых вызовов остается мобилизация, которая требует нового подхода.

"Нам нужно новое отношение к мобилизации, новые шаги, возможно, не очень быстрые и не радикальные, но необходимые для поиска решения", – заявил он.

Кроме того, Зеленский обратил внимание на недостаток противоракетной обороны и необходимость постоянной координации между ответственными структурами.

"У меня нет времени сначала выслушать одну сторону, а потом другую. Они должны встречаться каждый час, пока наше небо не будет закрыто", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 21 июля стало известно, что Зеленский освободил Сырского от должности главнокомандующего ВСУ.

Его преемником был избран командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый, воюющий за Украину еще с 2014 года. И в РФ это уже вызвало настоящую истерику и мрачные предчувствия.

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