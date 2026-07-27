"Верните Федорова": в городах Украины уже 12-й день подряд проходят массовые митинги. Фото и видео

В Украине уже двенадцатый день подряд проходят акции в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова. В Ивано-Франковске 27 июля у здания администрации собралось около 50 человек.

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Местные жители требовали восстановить его в должности и призывали к изменениям в управлении вооружёнными силами. Об этом сообщает Telegram-канал "Суспильне Ивано-Франковск".

Ивано-Франковск

На площади возле административного здания в Ивано-Франковске состоялась очередная акция в поддержку Михаила Федорова. К митингу присоединились около 50 горожан.

Участники протеста выступают против увольнения Федорова и требуют его возвращения на пост министра обороны.

Акция стала уже двенадцатой подряд.

Подобные митинги проходят и в других городах Украины. В частности, в Днепре в этот же день на "картонный" митинг собралось около 80 человек. Участники держали плакаты с надписями "Верните Федорова" и "Федоров — наш Минобороны".

Днепр

Один из участников акции в Днепре, Артур Васильев, объяснил свое участие желанием высказаться по поводу ситуации в армии и необходимости реформ.

"Меня огорчила несправедливость сложившейся ситуации. Думаю, люди знали о проблемах, связанных с Сырским, и о проблемах в нашей армии. Просто вышли, чтобы высказаться честно и открыто. Теперь пришло время провести реформы в армии, дать хоть какой-то толчок", – сказал он.

Львов

Во время митинга в поддержку Михаила Федорова неизвестный мужчина с ножом пытался совершить нападение. Об этом сообщает Радио NV. Нападающего задержали участники митинга, после чего его забрала полиция. Несмотря на дождь, в городе также состоялся митинг в поддержку Федорова.

Киев

Участники акции требуют его назначения на должность министра обороны и заявляют, что не прекратят пикетировать, пока это требование не будет выполнено. Протестующие подчеркивают, что готовы выходить на акции столько, сколько потребуется, и выступают против компромиссных решений по поводу назначения Федорова.

"Я сделала этот плакат сама 16 июля. И пока это требование не будет выполнено, я буду здесь стоять. Это принципиальная позиция. Я против несправедливости", — сказала одна из участниц акции.

Другая участница акции заявила, что не поддерживает компромиссные решения относительно новой должности Федорова.

"Я считаю, что этого недостаточно. Не нужно идти на компромиссные решения. Нужно прислушиваться непосредственно к своему народу", — сказала участница акции.

Харьков

Участники акции требуют диалога с властями, реакции на митинги и назначения Михаила Федорова министром обороны.

По всей Украине вновь продолжаются антиправительственные протесты с требованием восстановления Михаила Федорова в должности министра обороны Украины. В Ивано-Франковске митингующим даже принесли еду – вареники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в городах Украины десятый день подряд проходят массовые митинги в поддержку Михаила Федорова. Участники акций требуют вернуть его на должность министра обороны, с которой он был уволен.

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