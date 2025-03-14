'Переговоры закрыты': Стефанишина заявила, что соглашение с США о полезных ископаемых готово и ожидает подписания

Украина и Соединенные Штаты уже завершили переговоры по соглашению о редкоземельных металлах и других полезных ископаемых. Никаких изменений с момента предварительных переговоров в документ не вносили. Сейчас соглашение ожидает подписания.

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Об этом во время Саммита экспортеров Forbes в Киеве сообщила министр юстиции Ольга Стефанишина. Она уточнила, что наша сторона к подписанию соглашения готова и ждет ответных шагов от американцев.

"Соглашение готово, по тексту изменения не ведутся. Переговоры закрыты. Американская сторона не определилась с тем когда, в каких условиях они хотят ее подписать на данном этапе. Украина готова к подписанию в любое время", – объяснила чиновница.

По ее словам, указанное соглашение "играет нам на пользу, потому что создается более широкий консенсус в условиях агрессивной переговорной тактики нового правительства США".

Следующим шагом станет подготовка соглашения об Инвестиционном фонде. Именно в этом документе будут "конкретные экономические параметры и обязательства". Но пока это соглашение даже не готовится, потому что документ должен включать позицию не только США, но и Европейского Союза.

Мы не можем вести эти переговоры без ЕС. Или можем обеспечить создание этого фонда на основе европейских правил", – отметила она.

Как сообщал OBOZ.UA, еще 12 февраля министр финансов США Скотт Бессент привез в Украину черновик соглашения о доступе к украинским полезным ископаемым на 500 млрд долларов в обмен на помощь Вашингтона.

Поскольку в документе, который привез Бессент, не было конкретных пунктов защиты украинских интересов, украинский лидер отказался от подписания соглашения.

До 24 февраля был разработан новый документ, удовлетворявший как украинскую, так и и американскую стороны. 26 февраля президент Зеленский подтвердил, что соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых согласовано, и 28 февраля ожидали подписания документа.

Но в тот день, во время встречи в Белом доме между президентами Украины и США произошел спор. После ряда необоснованных обвинений Зеленский досрочно покинул Белый дом. Соглашение так и осталось без подписей.

В марте делегация Украины во время переговоров в Саудовской Аравии предложила американской стороне сразу же подписать и соглашение о полезных ископаемых. Однако представители США не согласились, заявив, что "берут паузу" в этом вопросе.

По словам министра юстиции, соглашение между Украиной и США не предусматривает передачи прав на пользование недрами или каких-либо прав собственности на природные ресурсы.

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