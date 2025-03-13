'Это вопрос референдума': в правительстве заверили, что соглашение с США не предусматривает передачи прав на пользование недрами

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заверила, что соглашение между Украиной и США не предусматривает передачи прав на пользование недрами или каких-либо прав собственности на природные ресурсы. Поэтому этот документ не нуждается в ратификации Верховной Радой или одобрении на всеукраинском референдуме.

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Об этом она заявила в интервью "Юридической практике". Ольга Стефанишина отметила, что если бы речь шла о предоставлении прав на пользование украинскими недрами, это действительно стало бы вопросом не только ратификации, но и референдума, поскольку согласно Конституции Украины недра принадлежат народу.

"Мы все знаем прописную истину из Конституции Украины, что недра принадлежат народу Украины. Соглашение не предусматривает передачи прав на пользование недрами или каких-либо прав собственности. Речь идет о распределении поступлений в государственный бюджет, часть из которых генерируется в Фонд", – сказала она.

Вице-премьер объяснила, что после подписания соглашения не возникает никаких правовых последствий и Украина не обязуется перечислять средства или передавать их. Только после заключения соглашения о создании соответствующего фонда и выполнения всех необходимых процедур будет начато фактическое исполнение соглашения.

Стефанишина добавила, что в рамках соглашения предусматривается порядок распределения поступлений в государственный бюджет.

"Единственное, что касается недр Украины, – это то, что поступления в государственный бюджет от пользования недрами будут направлены в Фонд и реинвестированы в те же сферы, из которых генерируются средства", – резюмировала она.

Напомним, Украина согласилась на рамочное соглашение о добыче полезных ископаемых после того, как США отказались от жесточайших требований. В частности, последняя версия документа больше не содержала упоминаний о 500 млрд долларов украинского "долга" перед США.

Подписание соглашения 28 февраля сорвалось в последний момент после публичной ссоры в Овальном кабинете. Тогда после спора Зеленского и Трампа президент Украины досрочно покинул Белый дом, и запланированная церемония не состоялась.

4 марта во время выступления в Конгрессе США Трамп заявил, что получил письмо от Зеленского, в котором тот сообщил, что стремится к длительному миру и готов сесть за стол переговоров как можно быстрее. Также Зеленский поблагодарил американцев за помощь и заверил Трампа, что Украина готова к подписанию соглашения о редкоземельных металлах "в любое удобное для вас время".

При этом уже 5 марта Трамп начал настаивать на том, чтобы соглашение о полезных ископаемых Украины было доработано, чтобы оно стало "больше" и "лучше". Уже тогда СМИ начали подозревать, что согласованный и поддержанный украинским правительством документ может быть переписан.

Наибольший интерес для американцев представляют залежи редкоземельных металлов в Украине. Эти элементы относятся к группе лантаноидов (в частности, церий, гольмий, неодим, эрбий и другие) и используются в высокотехнологичном производстве, в частности в медицине и военной промышленности. Считается, что на Украину приходится около 5% мировых запасов редкоземельных элементов (для сравнения: на США, площадь которых примерно в 12 раз больше, – всего 1-2%).

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году Украина получила значительную выручку от экспорта полезных ископаемых – 38,9 млрд долларов. Это составляет 8,1% от общей суммы. Впрочем, по сравнению с последним полным "довоенным" годом – 2021-м – выручка Украины от этой группы товаров значительно просела, до 61,6%.

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