'Переговоров больше нет': Бессент заявил, что соглашение о полезных ископаемых готово

Соединенные Штаты и Украина завершили заключение рамочного экономического соглашения. Это комплексный договор, предусматривающий сотрудничество в добыче и разработке полезных ископаемых, нефти, газа и обустройстве инфраструктурных активов.

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Об этом в ночь на 28 февраля сообщил министр финансов США Скотт Бессент. Он отметил, что "переговоров по соглашению больше нет" и документ ожидает соответствующие подписи.

По словам американского министра, соглашение "направлено на содействие экономическому росту и получению стратегической выгоды для обеих стран".

Господин Бессент отметил важность соглашения, отметив, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп должны официально подписать соглашение в пятницу, 28 февраля.

"Завершение этого соглашения означает крепкое партнерство без необходимости дальнейших переговоров", – сказал он.

Описывая соглашение как "выигрышную" ситуацию, Бессент отметил потенциальные выгоды для американской общественности. По его словам, инициатива является "стратегической инвестицией, а не расходами".

Соглашение также демонстрирует потенциал экономического развития и укрепления геополитических связей, добавил Бессент.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина согласилась на рамочное соглашение по добыче полезных ископаемых после того, как США отказались от самых жестких требований. Документом предусматривается создание инвестиционного фонда для восстановления Украины. Наша страна и США будут на равных управлять этим фондом. Украина будет передавать в Фонд 50% доходов от монетизации всех природных ресурсов.

США со своей стороны также будут вносить соответствующие взносы, фонд будет инвестировать эти средства в развитие Украины.

Как отметил президент США, сразу после заключения соглашения он готов разговаривать о введении войск партнеров в Украину.

С текстом соглашения мы знакомили читателей здесь.

По подсчетам специалистов, общая стоимость всех полезных ископаемых в Украине составляет 14,8 трлн долларов. В то же время, к значительной части своих ископаемых у Украины сейчас нет доступа – из-за временной оккупации Россией территорий, на которых они расположены.

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