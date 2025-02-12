В ходе визита главы Министерства финансов Соединенных Штатов Америки Скотта Бессента в Киев США передали Украине первый драфт соглашения о партнерстве между странами. Этот документ является частью дальнейших гарантий помощи украинцам от Америки.

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Об этом 12 февраля сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, необходимо сделать все, чтобы проработать и подписать соглашение "очень быстро".

По словам украинского лидера, с господином Бессентом он "говорил о полезных ископаемых".

"Нашей команде передали первый драфт этого документа о партнерстве между странами. Я очень хочу, чтобы наша команда проработала этот документ, и мы сделаем все, чтобы действительно очень быстро договориться и подписать его", – объяснил Зеленский.

Он добавил, что зафиксировать договоренности на соответствующих уровнях следует либо до, либо уже на Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, что Мюнхенская конференция продлится с 14 по 16 февраля. Главным вопросом встречи станет безосновательная война России против Украины.

"У нас на территории, которую мы контролируем, есть добыча газа и нефти. У нас есть шельф в Черном море. Это наша земля, и это большие деньги. Сегодня это под оккупацией российских наемников, и это для нас очень дорого. Но тем, кто помогают нам защищать нашу землю, мы можем дать возможность вкладывать и инвестировать в них. Нашим партнерам, прежде всего американскому бизнесу Мы очень открыты", – отметил украинский президент и добавил, что "об этом нужно предметно говорить".

Со своей стороны господин Бессент сказал, что первый драфт соглашения не только "часть дальнейших гарантий украинцам от США", но и "важный сигнал российскому руководству" о том, что США готовы к дальнейшему сотрудничеству с Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 февраля в Украину прибыл министр финансов США Скотт Бессент. Ранее анонсировалось, что американец проведет переговоры с украинскими властями о доступе США к редкоземельным минералам на территории Украины.

Как отмечал президент США, господин Бессент должен встретиться с Владимиром Зеленским для того, чтобы "эта война (РФ в Украине) могла быстро закончиться".

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