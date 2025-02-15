Раскрыты условия соглашения Трампа о редкоземельных металлах в Украине: что отказался подписывать Зеленский

Четыре американских чиновника на условиях анонимности сообщили детали соглашения, которое представители американского президента США Дональда Трампа предлагали Украине. Речь шла о том, чтобы передать Штату 50% редкоземельных минералов страны. При этом США дали сигнал об открытости размещения туда американских войск для охраны, если будет заключено соглашение с Россией о прекращении войны.

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Президент Украины Владимир Зеленский соглашение в таком виде не подписал. Как сообщает издание NBC News. "Вместо того, чтобы платить за полезные ископаемые, соглашение о праве собственности станет для Украины способом возместить США миллиарды долларов за оружие и поддержать его, предоставленное Киеву с начала войны в феврале 2022 года, заявили два чиновника", - говорится в сообщении.

Министр финансов США Скотт Бессент представил президенту Владимиру Зеленскому предложение о владении США половиной редкоземельных минералов Украины в проекте контракта, который он принес на встречу в среду в Киеве, сообщили восемь официальных лиц США, информированных о встрече.

После этой встречи Бессент сказал, что проект американо-украинского соглашения по редкоземельным минералам отражает цель президента, но он не предоставил подробностей того, что предложила администрация.

Зеленский отказался подписать документ, когда Бессент представил его во время встречи, заявив, что ему нужно изучить его и проконсультироваться к нему с другими, сообщили восемь американских чиновников, проинформированных о встрече.

Тогда украинский лидер заявил, что он и его команда "сделают все, чтобы рассмотреть все детали документа" до прибытия в Мюнхен, где он встретился в пятницу с вице-президентом Дж. Д. Венсом и госсекретарем Марком Рубио, а также законодателями США на полях конференции по глобальной безопасности.

Посольство Украины в Вашингтоне и представитель Совета национальной безопасности Белого дома не сразу ответили на запросы о комментариях в пятницу. Зеленский во время выступления в пятницу на конференции по безопасности сказал, что его адвокаты оценят документ, который Бессент представил ему в Киеве, с советами и некоторыми изменениями. Он назвал это предложение меморандумом между США и Украиной, а не соглашением о безопасности.

Президент Дональд Трамп в последние месяцы выражал заинтересованность в заключении соглашения с Украиной, которое предоставило бы США значительный доступ к ее редкоземельным минералам, которые используются для производства разнообразных технологических продуктов.

В недавнем интервью Fox News Трамп заявил, что хочет, чтобы США получили украинские редкоземельные минералы на сумму 500 миллиардов долларов, и дал понять, что Киев "по сути согласился это сделать".

Как сообщал OBOZ.UA, 14 февраля в Германии началась 61-я Мюнхенская конференция, на которой будут обсуждать глобальные проблемы безопасности. Ключевой темой станет война в Украине.

Президент Украины Зеленский уже выступил перед журналистами, где рассказал о мирном плане США по остановке войны, дроновой атаке РФ на Чернобыльскую АЭС, о размещении иностранного контингента в Украине и т.д.

Также Зеленский и вице-президент США Джей Ди Венс 14 февраля провели встречу в Мюнхене. По итогам переговоров Вэнс заявил, что США стремятся к длительному миру, а не к новому конфликту в Европе за несколько лет. Зеленский со своей стороны высказался о готовящемся плане, как остановить РФ, и подчеркнул, что Украине нужны реальные гарантии безопасности.

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