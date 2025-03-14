Украина во время переговоров в Джидде предлагала подписать соглашение о полезных ископаемых, но США 'взяли паузу' – СМИ

Делегация Украины во время переговоров в Саудовской Аравии якобы предложила американской стороне сразу подписать соглашение о полезных ископаемых. Однако представители Соединенных Штатов Америки не согласились, заявив, что "берут паузу" в этом вопросе.

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Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на анонимные источники, знакомые с переговорами США и Украины в Джидде 11 марта. По данным собеседника журналистов, украинские чиновники "положили на стол" соглашение.

"Соглашение одобрено украинским правительством, поэтому мы положили его на стол, чтобы и они (американская делегация. – Ред.) вернулись в Вашингтон с конкретным результатом", – сказал собеседник.

Впрочем, как отмечается, от американской делегации прозвучало предложение взять паузу и, возможно, сразу перейти к детальному соглашению, не подписывая рамочное.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по результатам переговоров Киева и Вашингтона заявил о готовности подписать соглашение о полезных ископаемых. Однако он уточнил, что речь идет до сих пор именно о рамочном документе – так называемом соглашении о соглашении, которое будет предусматривать второй этап переговоров.

Президент Штатов Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе 4 марта заявил, что получил письмо от Зеленского, в котором тот сообщил, что Украина готова к подписанию соглашения о редкоземельных металлах "в любое удобное для вас время". Однако уже на следующий день американский президент начал настаивать на том, чтобы соглашение о полезных ископаемых Украины было доработано, чтобы оно стало "больше" и "лучше".

Как известно, подписание соглашения было запланировано на 28 февраля, однако сорвалось в последний момент после публичной ссоры в Овальном кабинете. Тогда после спора Зеленского и Трампа президент Украины досрочно покинул Белый дом и запланированная церемония не состоялась.

Как сообщал OBOZ.UA, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заверила, что соглашение между Украиной и США не предусматривает передачу прав на пользование недрами или каких-либо прав собственности на природные ресурсы.

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