'Надо давить на агрессора, а не на жертву': Сикорский – о переговорах в США

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сделал предостережение в связи с предстоящими переговорами в США, на которые президент Украины Владимир Зеленский отправится вместе с европейскими лидерами. Дипломат подчеркнул, что давить надо на агрессора, а не на его жертву.

Соответствующее заявление Сикорский обнародовал в соцсети X в воскресенье, 17 августа. Он сообщил, что принял участие в онлайн-заседании Коалиции желающих.

Переговоры состоялись накануне визита Зеленского и европейских лидеров в США, где она проведут встречу с президентом Дональдом Трампом.

По словам Сикорского, следует оказывать давление не на жертву агрессии, а на агрессора.

"Встреча западной Коалиции желающих завершилась перед завтрашними переговорами в Вашингтоне. Я подчеркнул, что для достижения мира необходимо оказывать давление на агрессора, а не на жертву", – написал глава МИД Польши.

О чем говорили на заседании Коалиции желающих 17 августа

В воскресенье президент Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и участия в онлайн-заседании Коалиции желающих.

На виртуальной встрече председательствовали премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

Европейские лидеры согласовывали позиции перед консультациями в Вашингтоне с участием Трампа, Зеленского, а также Стармера и Макрона.

Что известно о предстоящих переговорах в США

В Вашингтоне, как ожидается, должны обсудить дальнейшие шаги в мирных переговорах после саммита Трампа и лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина на Аляске.

В частности, речь пойдет о предоставлении Украине гарантий безопасности и возможном развертывании многонациональных сил для обеспечения стабильности после завершения боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп 17 августа заявил о "большом прогрессе" в отношении России, а его спецпосланник Стив Уиткофф выразил уверенность, что на переговорах в Вашингтоне удастся "достичь консенсуса" с командой Зеленского.

