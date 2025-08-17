'Историческое решение': США готовы принять участие в гарантиях безопасности для Украины – Зеленский

Соединенные Штаты Америки приняли историческое решение. Вашингтон готов принять участие в гарантиях безопасности для Украины.

Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский. Он, в частности, отметил, что гарантии безопасности по результатам совместной работы партнеров должны быть действительно очень практичными и давать защиту на земле, в небе и на море, а также должны разрабатываться с участием Европы.

"Благодарен всем участникам коалиции желающих за разговор сегодня в Брюсселе. Накануне встречи в Вашингтоне с президентом Трампом. Было очень полезно. Продолжаем координацию наших общих позиций. Четкая поддержка независимости и суверенитета Украины", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что все согласились с тем, что границы государств не должны меняться силой. Также все присутствующие на саммите поддерживают, что ключевые вопросы должны решаться с участием Украины в трехстороннем формате.

"Конечно, мы говорили, как прекратить убийства как можно быстрее. Мы нарабатываем общий взгляд на то, каким должно стать мирное соглашение – действительно честное, быстрое и такое, что сработает. Спасибо!" – резюмировал встречу в Брюсселе президент.

Ранее сообщалось, что Украина настаивает на реальных гарантиях безопасности как на части любого потенциального мирного соглашения. На практике эти гарантии должны работать так же, как статья 5 Североатлантического договора.

OBOZ.UA сообщал, что спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил о "прорыве" в переговорах с Москвой, которая якобы согласилась на уступки в вопросе завершения войны. "Уступки" со стороны России, по версии Уиткоффа, заключаются в том, чтобы не захватывать всю Украину, записать в российскую конституцию "обязательства" не нападать на Европу, а также согласие на гарантии безопасности для Украины.

