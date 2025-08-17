"Достигнем консенсуса": Уиткофф рассказал об ожиданиях от встречи с Зеленским в Вашингтоне

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду на "продуктивную" встречу Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 18 августа. По его убеждению, в результате будет достигнут "настоящий консенсус".

Такое заявление Уиткофф сделал в эфире американского телеканала CNN 17 августа. Он, в частности, выразил уверенность в том, что трехстороння встреча лидеров США, Украины и РФ в итоге все же состоится.

"Я убежден, что мы добьемся трехсторонней встречи. И в понедельник мы попытаемся добиться консенсуса с президентом Зеленским и его командой", – сказал Уиткофф.

По его словам, Трамп провел "хороший, конкретный и детальный разговор" с президентом Украины, когда возвращался домой с Аляски после встречи с Владимиром Путиным.

Речь шла о том, "чего будет добиваться" Зеленский.

"И мы не думаем, что в этом разговоре, который мы услышали, есть какие-либо препятствия. Поэтому я надеюсь, что в понедельник у нас будет продуктивная встреча. Мы достигнем настоящего консенсуса. Мы сможем вернуться к россиянам и продвинуть это мирное соглашение, добиться его заключения и прекратить убийства", – заявил переговорщик Трампа.

"Переломные" гарантии безопасности

По словам Уиткоффа, в рамках дипломатического процесса удалось добиться договоренности о "надежных" гарантиях безопасности для Украины.

"Мы договорились о надежных гарантиях безопасности, которые я бы назвал переломными. Мы не думали, что будем близки к соглашению о защите со стороны США в соответствии со статьей 5, законодательном закреплении в РФ, о ненападении на какие-либо другие территории после кодификации мирного соглашения, о законодательном закреплении в РФ о ненападении на другие европейские страны и не нарушении их суверенитета", – сказал он.

По словам Уиткоффа, США и страны Европы могут "фактически предложить формулировки, подобные статье 5, для обеспечения гарантий безопасности".

Уиткофф также сказал, что обсуждал с Трампом содержимое его разговора с Путиным.

Уиткофф добавил, что США провели переговоры на Аляске "в качестве посредников", поэтому, "очевидно, продвигали украинскую позицию".

"Единственное, на что президент не может согласиться от имени украинцев, – это какой-либо обмен территориями. Это касается украинцев. Они просили нас об этом или заявили нам об этом, и президент относится к этому с уважением. Но именно поэтому мы так быстро переходим к встрече с президентом Зеленским в понедельник в Овальном кабинете. При этом мы обсудили почти все остальные вопросы, необходимые для мирного соглашения", – рассказал спецпосланник Трампа.

По его словам, прекращение огня рассматривается как "промежуточный шаг, после которого можно будет вести переговоры о мирном соглашении".

Достигнут "большой прогресс"

Уиткофф также заявил, что США на переговорах с РФ "достигли такого большого прогресса в отношении всех остальных составляющих, необходимых для мирного соглашения, что президент Трамп переключился на это".

"Теперь мы не ждем встречи с президентом Зеленским и европейскими лидерами ни неделю, ни две, ни три. Мы собираемся встретиться с ними в течение 48 часов после завершения этой встречи на Аляске. Итак, мы намерены попытаться заключить мирное соглашение, которое положит конец войне навсегда и очень быстро, быстрее, чем прекращение огня", – сказал спецпосланник.

Он также прокомментировал требование Путина к Украине отказаться от вступления в НАТО. По его словам, "все будет зависеть от того, с чем украинцы смогут смириться".

"Но если предположить, что они могли бы это сделать, мы смогли добиться следующей уступки: США могли бы предоставить защиту, аналогичную статье 5, что является одной из реальных причин, по которым Украина хочет быть в НАТО. Нам удалось обойти это и договориться о том, что США могут предоставить защиту, аналогичную статье 5, что было первым случаем, когда мы услышали согласие России на это", – заявил он.

Зеленский с лидерами ЕС летит в США

В воскресенье президент Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и участия в заседании Коалиции желающих.

По итогам переговоров он заявил, что любое обсуждение будущего мирного соглашения с РФ возможно только после прекращения огня. Украина для стартовой точки предлагает текущую линию соприкосновения.

Президент также назвал историческим решение США о гарантиях безопасности для Украины.

В понедельник Зеленский в сопровождении европейских лидеров и вылетит в США на переговоры с Трампом.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 августа Трамп заявил о достижении "большого прогресса в отношении России" и посоветовал "следить за новостями".

В то же время экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал саммит Трампа и Путина одним из самых отвратительных эпизодов международной дипломатии. Он также указал на ценность провала этой встречи со стороны американского лидера.

