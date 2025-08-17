'Следите за новостями': Трамп заявил о 'большом прогрессе' в отношениях с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил , что в вопросах по России достигнут "большой прогресс". Он также призвал "следить за новостями".

Видео дня

Такое заявление Трамп в воскресенье, 17 августа, распространил в своей соцсети Truth Social, также его обнародовал Белый дом на официальной странице в X.

"Большой прогресс по России. Следите за новостями!" – говорится в заявлении американского лидера.

В то же время Трамп не уточнил деталей относительно того, какой именно "прогресс" достигнут.

Как писал OBOZ.UA, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил о "прорыве" в переговорах с Россией. Он, по его словам, заключается в том, что Москва согласилась "не захватывать всю Украину", записать в российскую конституцию "обязательство" не нападать на Европу, а также согласие на гарантии безопасности для Киева.

