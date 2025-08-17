Фон дер Ляйен подтвердила встречу Зеленского и Трампа с участием лидеров ЕС

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен присоединится к президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его визита в Вашингтон в понедельник. Также Белый дом вместе с украинским президентом планируют посетить другие европейские лидеры.

Об этом заявила сама фон дер Ляйен в своем аккаунте в сети Х. Поездке в Вашингтон, по ее словам, будет предшествовать встреча "Коалиции желающих", к которой присоединится Зеленский.

Что известно

В Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом в понедельник, 18 августа, Зеленский отправится не один. К нему присоединится президент Еврокомиссии и лидеры европейских государств-союзников Украины.

"Сегодня днем я буду приветствовать президента Зеленсього в Брюсселе. Вместе мы будем участвовать в Коалиции желающих. По просьбе президента Зеленского я завтра присоединюсь к встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме", – написала фон дер Ляйен.

Кто именно из европейских политиков присоединится к встрече в Белом доме – глава Еврокомиссии не уточнила.

Между тем СМИ со ссылкой на источники сообщали, что это могут быть президент Финляндии Александр Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер Италии Джорджа Мелони и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. Обсуждение кандидатур других участников визита продолжается.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после саммита на Аляске Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Он, в частности, резко отказался от требования о прекращении огня, на котором сам же настаивал. Изменение позиции Трамп объяснил тем, что, мол, "надо завершать войну, а не устанавливать временное перемирие".

В ходе разговора Трамп также пригласил Зеленского в Белый дом 18 августа.

После этого разговора, который инсайдеры западных СМИ назвали "очень непростым", лидеры Европы сделали совместное заявление, в котором отметили, что только Украина имеет право принимать решения относительно своих территорий и своего будущего. Также они отвергли ультиматумы Путина о сокращении численности и вооружений украинской армии и попытки Москвы сделать невозможным вступление Украины в ЕС и НАТО.

После этого в поддержку Украины выступили также страны Северной Европы и Балтии: их лидеры обнародовали совместное заявление по результатам саммита на Аляске.

