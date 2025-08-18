Коалиция желающих готова разместить войска в Украине, но есть нюанс: заявление Стармера и Макрона

Коалиция желающих готова развернуть многонациональные силы в Украине после завершения боевых действий. Также европейские страны помогут обеспечить защиту воздушного и морского пространства и восстановление Вооруженных сил Украины.

Об этом объявили премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в совместном заявлении по итогам онлайн-встречи "Коалиции желающих" при участии президента Украины Владимира Зеленского, говорится в сообщении пресс-службы правительства Великобритании.

Миротворцев направят после прекращения боев

На заседании, где председательствовали Стармер и Макрон, лидеры Европы вновь подчеркнули готовность развернуть силы обеспечения безопасности после прекращения боевых действий в Украине.

Также партнеры Украины готовы оказать помощь в обеспечении безопасности воздушного и морского пространства и восстановлении Вооруженных сил Украины.

Целью встречи было обсудить поддержку Украины и дальнейшие шаги в мирных переговорах после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске, сообщил Даунинг-стрит.

"Лидеры подтвердили свою неизменную поддержку Украины и высоко оценили стремление президента Зеленского к справедливому и прочному миру в ходе его подготовки к дальнейшим консультациям с президентом Трампом в Вашингтоне", – говорится в сообщении.

Роль США и ЕС в гарантиях безопасности

Европейские лидеры также "высоко оценили приверженность президента Трампа предоставлению гарантий безопасности Украине".

В этом помимо прочих мер, Коалиция добровольцев будет играть важную роль посредством размещения многонациональных сил в Украине.

Стармер и Макрон также проинформировали, что в понедельник они отправятся в Вашингтон для встречи с Трампом вместе с президентом Зеленским.

Напомним, что 17 августа президент Украины прибыл в Брюссель для встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и участия в заседании Коалиции желающих.

По итогам встреч он заявил, что обсуждение мирного соглашения с РФ возможно только после прекращения огня. Украина со своей стороны для стартовой точки предлагает текущую линию соприкосновения.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Великобритании Джон Гили на днях заявил, что войска королевства могут перебросить на территорию Украины в случае окончания боевых действий. В случае прекращения огня британская армия готова взять на себя обязательства по мониторингу и укреплению режима перемирия.

