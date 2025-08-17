Трамп против всех: полный список лидеров ЕС, которые прилетят с Зеленским в Белый дом 18 августа

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа посетит Вашингтон, где проведет переговоры с американским президентом Дональдом Трампом. Основным вопросом станет будущая формула мирного урегулирования российско-украинской войны.

Чтобы укрепить позиции Зеленского на переговорах и избежать повторения конфликта в Белом доме, в Вашингтон также приедет целый ряд европейских политиков. OBOZ.UA собрал информацию о том, кто будет сопровождать украинского президента в Соединенных Штатах.

Кто едет вместе с Зеленским

Достоверно известно, что вместе с украинским президентом в Вашингтон поедет президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она лично подтвердила, что готова посетить Штаты по просьбе президента Зеленского.

Также фон дер Ляйен отметила, что накануне поездки в США состоится экстренное заседание "коалиции желающих", куда входят ряд европейских стран.

Президент Еврокомиссии добавила, что помимо нее к Зеленскому в Вашингтоне присоединятся другие европейские лидеры. При этом фон дер Ляйен не уточнила, кто именно из европейских политиков присоединится к встрече в Белом доме.

Зеленский едет в США с мощной поддержкой

По информации ряда европейских СМИ, вместе с Зеленский и фон дер Ляйен на переговоры к Трампу приедут главы правительств ряда европейских стран. Речь идет в первую очередь о государствах, которые оказывают наиболее ощутимую поддержку в войне против России.

Издание Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов и осведомленные источники писало, что на переговорах в США президента Украины будет сопровождать коллега из Финляндии Александр Стубб, который является одним из любимых собеседников Трампа. В СМИ подчеркнули, что именно он поможет предотвратить любые конфликты, а также убедить американского лидера включить Европу в любые дальнейшие переговоры о мирном урегулировании войны.

Кроме того, в Соединенные Штаты, вероятно, прибудет генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Позже в НАТО окончательно подтвердили, что Рютте присоединится к переговорам президента США с президентом Украины и рядом европейских лидеров 18 августа. К слову, именно ему удалось выстроить достаточно тесные отношения с американским президентом.

По информации итальянских журналистов, премьер-министр Италии Джорджа Мелони тоже приедет на встречу Зеленского с Трампом. Также участие в переговорах примут федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон.

В западных СМИ в течение суток появлялась информация о том, что на переговоры в США также приедет премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Однако через некоторое время появилось опровержение о том, что британский премьер собрался в Штаты. Стоит отметить, что пока об участии Стармера писали только СМИ, но на Даунинг-стрит официальных комментариев по этому поводу не давали.

Европейские лидеры как предохранитель от ссоры

В феврале 2025 года произошла печально известная ссора в Овальном кабинете. Тогда президент Украины Зеленский с одной стороны, президент США Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс с другой вступили в бурную дискуссию.

По некоторым данным, привлечение группы европейских лидеров к переговорам 18 августа может быть попыткой Зеленского предотвратить повторение противостояния с Трампом. По словам американского корреспондента Sky News Марты Келнер, украинского президента вряд ли ждет такой же теплый прием, как российского диктатора Путина на Аляске.

В то же время атмосфера может стать более деловой, если в окружении Зеленского будут присутствовать европейские лидеры, ведь их привлечение в качестве посредников может помочь предотвратить повторение конфликта в Овальном кабинете.

Что предшествовало

После саммита на Аляске 15 августа президент США Трамп позвонил Зеленскому. К разговору присоединились лидеры стран-членов НАТО. Во время разговора, как отмечали неназванные источники, Трамп признался, что Путин отказался от прекращения огня, заявив, что хочет сразу обсуждать "всеобъемлющее мирное соглашение".

К слову, 17 августа в сети появился перечень требований, которые российский диктатор Владимир Путин выдвигает для окончания войны против Украины. Фактически главарь Кремля не отказался ни от каких своих условий, которые ранее неоднократно озвучивались представителями страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, на переговорах на Аляске президент США Дональд Трамп "не проиграл", но кремлевский диктатор Владимир Путин – "явно победил". Главе Белого дома фактически удалось лишь договориться о следующих встречах, отметил бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

