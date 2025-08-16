Трамп сказал, что "пока что соглашение не достигнуто": лидеры США и РФ сделали заявления после саммита на Аляске. Видео

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин вечером в пятницу, 15 августа, провели саммит в Анкориджена Аляске. Разговор состоялся в формате "три на три" и длился менее трех часов. Никакого соглашения, которое могло бы приблизить мир в Украине, достигнуто не было.

После саммита Трамп и Путин вышли к представителям СМИ, чтобы сделать заявления. Задать вопросы у журналистов не было возможности.

Заявления Путина

Российский диктатор сказал, что переговоры прошли "в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере". Проведение саммита именно на Аляске он назвал "логичным" и сообщил, что одной из центральных тем разговора была война в Украине. Трамп, отметил диктатор, лично пытается помочь ее решить.

По словам Путина, отношения РФ и США в последние годы скатились "до самой низкой точки со времен холодной войны". Однако сейчас, утверждает глава Кремля, у него установились очень хорошие прямые контакты с Трампом.

Путин цинично заявил, что Россия якобы "стремиться урегулировать украинский конфликт" и назвал украинцев "братским народом". Он выразил надежду, что сегодняшние переговоры откроют дорогу к миру в Украине. В то же время диктатор снова вспомнил о "первопричинах конфликта" и дисбалансе в сфере безопасности в Европе и мире.

Также Путин повторил слова Трампа, что если бы тот был президентом (ранее, когда эту должность занимал Джо Байден – Ред.), то российско-украинской войны не было бы.

Заявления Трампа

Трамп сообщил, что он позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Также он должен провести еще ряд разговоров.

Президент США подчеркнул, что есть шанс установить мир в Украине и Путин якобы хочет конца войны, однако "пока никакого соглашения нет". В то же время, по его словам, все же есть определенный прогресс.

Говоря о войне РФ против Украины, Трамп сказал, что "это было довольно криминально". Несмотря на это, он хочет иметь торговые отношения со страной-агрессором.

Трамп также не исключил, что его следующая встреча с Путиным может состояться в Москве.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Белом доме подчеркнули, что именно Путин пригласил эту встречу с Трампом, тогда как Трамп готов использовать все возможные инструменты для мирного завершения войны.

Сам Трамп выразил уверенность, что Путин хочет "заключить сделку". Президент США после этого саммита ожидает следующие переговоры уже с участием президента Украины Владимира Зеленского.

В конце концов Киев и Москва придут к миру, заявил Трампа. Он также заявил о планах"за эти шесть месяцев остановить шесть войн".

Накануне саммита в Анкоридже состоялся митинг в поддержку Украины. Как отметила ОО Stand Up Alaska Эрин Джексон-Хилл, жители Аляски не рады тому, что российский диктатор приезжает на их землю.

