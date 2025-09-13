'Мы не можем рисковать': США в ООН пообещали защищать каждый дюйм территории НАТО

Соединенные Штаты Америки подтвердили решительную готовность защищать союзников по НАТО на фоне недавнего вторжения российских дронов в Польшу. Вашингтон проводит консультации с Варшавой и другими членами Альянса.

Видео дня

Об этом заявила и. о. постпреда США при Организации Объединенных Наций посол Дороти Ши на заседании Совбеза ООН. Ее цитирует "Укринформ".

"Соединенные Штаты поддерживают наших союзников по НАТО на фоне этих тревожных нарушений воздушного пространства. США консультируются с Польшей и другими нашими союзниками по НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора, и не сомневайтесь, мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", – заверила Ши.

Представительница США подчеркнула, что атака российских дронов на Польшу "не помогает чрезвычайным усилиям, которые Соединенные Штаты прилагали в последние недели, после саммита на Аляске, для посредничества в прекращении войны".

Ши отметила, что страна-агрессор Россия усилила свою кампанию бомбардировки Украины, что привело к гибели людей и повреждению гражданской инфраструктуры. Она констатировала, что эти действия, а также умышленное или неумышленное нарушение Россией воздушного пространства союзника США "демонстрируют огромное неуважение к добросовестным усилиям Соединенных Штатов по прекращению этого конфликта".

В то же время дипломат призвала Россию "возобновить и реализовать свою преданность дипломатии" и стремиться к немедленному прекращению военных действий путем прямых переговоров с украинской стороной.

"Война между Россией и Украиной должна прекратиться. Мы не можем рисковать, что она перерастет в более широкий конфликт. Россия должна продемонстрировать свою серьезность, сделав немедленные, конкретные шаги к миру", – заявила представительница США.

Атака российских дронов на Польшу

Во время массированной атаки РФ на Украину в ночь с 9 на 10 сентября часть российских дронов залетела на территорию Польши. В стране закрывали аэропорты, по целям работала авиация Польши и партнеров.

На территории Польши военные сбили 4 беспилотника. Всего в воздушное пространство страны вторглось 19 дронов, значительная часть беспилотников зашла со стороны Беларуси. Для того, чтобы дроны преодолели такое расстояние, россияне оснастили их дополнительными топливными баками.

Вторжение российских дронов в Польше признали актом агрессии, представляющим реальную угрозу безопасности.

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства на фоне многочисленных нарушений воздушного пространства страны российскими беспилотниками в ночь на 10 сентября. Также в стране был объявлен ускоренный вызов резервистов.

Известно, что обломки ударного беспилотника упали на жилой дом в Польше. Инцидент произошел в городе Вырыки-Воля Володавского уезда Люблинского воеводства.

Всего были обнаружены обломки 16 российских беспилотников и фрагменты ракеты. В СМИ опубликовали карту локаций, где находили части российских дронов в Польше.

В НАТО предположили, что по меньшей мере пять дронов во время российской массированной атаки были направлены на логистический центр в Жешуве, один из важнейших транзитных пунктов для поставок оружия в Украину. Их сбивали истребители F-35 армии Нидерландов.

Реакция НАТО

Союзники по НАТО выразили солидарность с Польшей и осудили поведение России, которая совершила уже массированную дроновую атаку на территорию страны-члена Альянса. Это и стало реакцией НАТО на очередную провокацию российского диктатора Владимира Путина.

В Альянсе вновь заявили, что"настроены защищать каждый сантиметр своей территории", при этом сейчас будут "внимательно следить" за развитием событий. Об этом заявил генеральный секретарь Марк Рютте.

Польша теперь ищет возможности для усиления своей противовоздушной обороны. Варшава обратилась к союзникам по НАТО с просьбой предоставить дополнительные системы и технологии борьбы с беспилотниками.

Известно, что Франция отправит Варшаве три истребителя Rafale. Такое заявление президент Франции Эммануэль Макрон сделал в соцсети X. Он отметил, что взял на себя такое обязательство перед премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что вторжение дронов в Польшу является очень дерзким поступком со стороны России, и провокации, очевидно, будут продолжаться. НАТО проводит консультации по четвертой статье Альянса и готово обеспечить сдерживание агрессивных действий Москвы.

Североатлантический альянс также объявил о запуске инициативы "Восточная стража" для усиления обороны восточного фланга Европы. Среди прочего инициатива предусматривает усиление защиты воздуха путем развертывания дополнительных систем ПВО и истребителей НАТО.

Во время анонса этой инициативы Рютте заявил, что Североатлантический альянс все еще "анализирует" инцидент с вторжением российских беспилотников в воздушное пространство Польши. В НАТО соглашаются, что главным вопросом является, были ли события 10 сентября со стороны страны-агрессора России "преднамеренными или непреднамеренными", но ответ на этот вопрос Альянс еще не получил.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!