Фото, которые вошли в историю: The New York Times показал самые сильные кадры года из Украины, от которых мурашки по коже
The New York Times обнародовал подборку самых сильных фотографий 2025 года, среди которых значительное место заняли кадры из Украины. Фотографии, традиционно, документируют ключевые события года – от большой политики до ежедневных трагедий.
Украинский блок в фотопроекте сосредоточен на войне, ее последствиях и изменении самого характера боевых действий. Снимки сопровождаются свидетельствами фотографов, которые работали непосредственно на местах событий. Больше кадров с других важных событий в 2025 году можно посмотреть на сайте издания.
Громкая встреча в Вашингтоне. 28 февраля
Одним из самых обсуждаемых кадров начала года стало фото из Овального кабинета Белого дома. Во время встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского переговоры переросли в открытое противостояние.
На снимке, сделанном Дугом Миллсом, зафиксирован момент, когда Трамп заявил Зеленскому, что тот "играет на Третью мировую войну". Фотограф признался, что атмосфера встречи резко изменилась: "Это была долгожданная встреча. Совсем не ожидалось, что она будет противоречивой. Потом она превратилась в настоящую ссору. Стало так плохо. Было невероятно быть в комнате, быть свидетелем всего этого, фотографировать это и видеть собственными глазами, как работает внешняя дипломатия".
Единственная женщина-боевой пилот. 30 апреля
На другом фото, сделанном Оксаной Парафенюк на востоке Украины, изображена лейтенант Екатерина – единственная женщина-боевой пилот в украинской армии. Кадр иллюстрирует усилия Украины привлечь больше женщин к службе, несмотря на мировые стереотипы о женском поле в армии.
Похороны ребенка после ракетного удара. 7 апреля
Один из самых трагических снимков года сделан в Кривом Роге. Фотограф Финбарр О'Райли зафиксировал похороны 9-летнего Германа Трипольца – одного из девяти детей, погибших в результате российского ракетного удара возле детской площадки. После атаки в Украине был объявлен день национального траура.
Фронт, который ушел под землю. 15 мая
Фотография Тайлера Хикса с Купянского направления показывает солдата 14-й механизированной бригады во время стрельбы. Фотограф объясняет, что из-за российских беспилотников артиллерийские позиции сейчас полностью скрыты под землей.
"Весь ландшафт военной фотографии в Украине изменился менее чем за год. Уже очень трудно что-то увидеть, потому что попытка воевать на открытом воздухе, как на этой фотографии, будет означать, что вас сразу же обстреляют", – отмечает Хикс.
Побег из дома под обстрелами. 24 июля
В Харькове Дэвид Гуттенфельдер снял женщину, которая вместе с собаками убегает из своей квартиры после взрывов российских бомб неподалеку. Фото стало визуальным свидетельством постоянной угрозы для гражданского населения со стороны РФ.
Импровизированный мемориал в Киеве. 29 августа
Еще один кадр Финбарра О'Райли сделан в столице. На нем – маленький мемориал жертвам российского удара, произошедшего менее чем через две недели после встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске. Фотограф обращает внимание на контраст между разрушением и повседневной жизнью: дети играли рядом с поврежденным зданием, пока взрослые осматривали руины.
Пожар после атаки дрона. 8 октября
Подборку завершает снимок из Славянска, где после атаки российского беспилотника загорелось административное здание. Тайлер Хикс отмечает, что такие удары стали привычным явлением, а пожарные часто не могут оперативно реагировать из-за повторных обстрелов.
