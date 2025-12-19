Украинцев могут оштрафовать за "неправильные" елки: суммы достигают тысяч гривен

Накануне рождественско-новогодних праздников украинцев призваливоздержаться от самовольной вырубки елок. Такая "экономия" может обернуться ощутимыми штрафами. А в случае причинения значительного ущерба – даже уголовной ответственностью.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины. "Елки, сосны и ели, предназначенные для легальной продажи, имеют чип или этикетку с информацией о лесном хозяйстве, которое их вырастило, и место происхождения дерева. Места официальной продажи елок определяют органы местной власти", – напомнили в ведомстве.

Какие штрафы "за елки" в 2025 году

Для обычных граждан:

За незаконную вырубку хвойных деревьев в лесу для граждан предусмотрен штраф от 510 до 1 020 грн .

для граждан предусмотрен штраф . Если же такое правонарушение совершено повторно в течение года , сумма возрастает – от 1 020 до 1 530 грн .

, сумма возрастает – . В пределах населенного пункта штрафы меньше – от 170 до 510 грн.

Для должностных лиц:

Для чиновников ответственность значительно строже:

до 5 100 грн за первое нарушение в лесу ;

за первое нарушение ; от 10 200 до 15 300 грн – за повторную незаконную вырубку;

– за повторную незаконную вырубку; от 510 до 850 грн – в пределах населенного пункта.

В ГП "Леса Украины" ранее уточняли, что фактический размер штрафов зависит как от диаметра дерева, так и от места, где была осуществлена незаконная порубка. В частности:

за вырубку елки до 10 см в диаметре базовый штраф составляет 893 грн, но в заповедниках сумма возрастает до 7,6 тыс. грн.

но в заповедниках сумма возрастает до 7,6 тыс. грн. за дерево диаметром 10,1-14 см придется заплатить 1,5 тыс. грн , а в природоохранных зонах – более 13 тыс. грн.

, а в природоохранных зонах – более дороже всего "обойдется" уничтожение дерева диаметром 14,1-18 см более 4 тыс. грн, а в заповедниках до 34,7 тыс. грн.

В праздничный период все эти суммы могут быть умножены на три. Для недопущения незаконных вырубок в праздничный период было сформировано 295 мобильных рейдовых групп.

Вырубка елок: когда наступает уголовная ответственность

Отдельно в Минюсте отмечают: если незаконная вырубка нанесла существенный вред лесу (когда сумма ущерба превышает 30 280 грн), будет уголовная ответственность. В таком случае нарушителю грозит:

штраф от 17 000 до 25 500 грн ;

; или пробационный надзор до трех лет;

или ограничение или лишение свободы на тот же срок.

Кроме того, виновник будет обязан возместить нанесенный ущерб.

Украинцам напоминают, что на елочных базарах каждый покупатель может самостоятельно проверить легальность елки. Для этого нужно ввести код с чипа или ярлыка в специальный реестр и получить информацию о лесничестве, где дерево было срублено. В случае выявления продажи немаркированных деревьев лесоводы советуют сразу обращаться к правоохранителям.

Как сообщал OBOZ.UA, продажа новогодних елок в Украине в 2025 году началась еще в начале декабря. Купить главное украшение каждого дома на Новый год можно как в лесных хозяйствах, так и на городских ярмарках и рынках.

