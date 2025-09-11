Для атаки на Польшу россияне оснастили дроны дополнительными топливными баками. Фото

УкраїнськаУКР
Страна-агрессор РФ перед отправкой в Польшу оснастила свои дроны "Гербера" дополнительными топливными баками, которые увеличили их дальность полета. На территории Украины такие БПЛА ранее не обнаруживали, что свидетельствует о том, что россияне специально создали такую версию дрона для этой атаки.

Об этом пишет "Милитарный" со ссылкой на украинского аналитика "Полковника ГШ", знакомого с конструкцией этих беспилотников. Он разоблачил ложь минобороны РФ, которое утверждало, что БПЛА якобы не могли долететь до границы с Польшей, потому что дальность их полета не превышает 700 км.

"Ложь российского министерства обороны о том, что БпЛА Гербера туда не могли бы попасть из-за максимальной дальности применения в 700 км легко опровергается простым сравнением фото Гербер которые обнаруживались на территории Украины и теми что нашли в Польше", – сказано в сообщении.

Все БПЛА "Гербера" из Польши, фото которых появились в сети, были с дополнительными топливными баками в носовой части. А в стандартной комплектации "Гербера" имеет только один топливный бак, расположенный в хвостовой части.

"Среди тех Гербер которые были обнаружены в Украине дополнительных топливных баков в носовой части у них никогда не было, следовательно это была специальная версия для того чтобы пролететь как можно дальше – например до территории Польши", – отметил аналитик.

Топливные баки этих аппаратов изготовлены из гибкого многослойного полимерного материала. Такие "мягкие баки" легкие, занимают мало места в сложенном виде, выдерживают вибрации и активно применяются в беспилотниках, отмечает "Милитарный".

Именно дополнительные топливные баки, которыми россияне оборудовали дроны, позволили им долететь до Польши через территорию Беларуси.

"Гербера" – это российский беспилотный летательный аппарат, используемый Россией в войне против Украины. Он сделан из пенополистирола, его называют упрощенной версией иранского дрона-камикадзе Shahed-136.

Атака российских дронов на Польшу

Во время массированной атаки РФ на Украину в ночь с 9 на 10 сентября часть российских дронов залетела на территорию Польши. В стране закрывали аэропорты, по целям работала авиация Польши и партнеров.

На территории Польши военные сбили 4 беспилотника. Всего в воздушное пространство страны вторглось 19 дронов, значительная часть беспилотников зашла со стороны Беларуси.

Вторжение российских дронов в Польше признали актом агрессии, представляющим реальную угрозу безопасности.

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства на фоне многочисленных нарушений воздушного пространства страны российскими беспилотниками в ночь на 10 сентября. Также в стране был объявлен ускоренный вызов резервистов.

Известно, что обломки ударного беспилотника упали на жилой дом в Польше. Инцидент произошел в городе Вырыки-Воля Володавского уезда Люблинского воеводства.

Союзники по НАТО выразили солидарность с Польшей и осудили поведение России, которая совершила уже массированную дроновую атаку на территорию страны-члена Альянса. Это и стало реакцией НАТО на очередную провокацию российского диктатора Владимира Путина.

В Альянсе вновь заявили, что"настроены защищать каждый сантиметр своей территории", при этом сейчас будут "внимательно следить" за развитием событий. Об этом заявил генеральный секретарь Марк Рютте.

