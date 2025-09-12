'Пилот истребителя не должен думать, сколько стоит оружие': в НАТО отреагировали на сбивание более дешевых российских дронов дорогими ракетами

На фоне вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши Североатлантический альянс объявил о запуске инициативы "Восточная стража" для усиления обороны восточного фланга Европы. Среди прочего, инициатива предусматривает усиление защиты воздуха путем развертывания дополнительных систем ПВО и истребителей НАТО.

Видео дня

Военные не должны подсчитывать стоимость их вооружения, они имеют другую задачу. Именно так главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич ответил на упреки в применении дорогостоящих систем против дешевых российских дронов.

"Когда пилот истребителя в воздухе или кто-то на земле защищает Альянс, я не хочу, чтобы они думали о том, сколько стоит их оружие. Хочу, чтобы они защищали наших граждан", – отметил Гринкевич.

Зачем усиливают оборону восточного фланга Европы

Отдельно главнокомандующий сил НАТО в Европе объяснил, что операцию "Восточная стража" запускают и для того, чтобы "получить более дешевое оружие", которое союзники могут использовать для самозащиты.

"Кроме более традиционных военных возможностей, эти усилия также будут включать элементы, предназначенные для решения конкретных проблем, связанных с использованием беспилотников. "Восточная стража" придаст гибкости и силы нашей позиции", – отметил Алексус Гринкевич.

Глава НАТО в Европе подчеркнул, что "безрассудство России в воздухе вдоль нашего восточного фланга становится все более частым".

По его словам, уже развернуты "передовые сухопутные войска в восьми странах", и есть "планы по расширению нашего присутствия, если и когда это потребуется".

Вторжение БПЛА России в воздух Польши

В ночь на 10 сентября в Польше зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства российскими БПЛА. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что польские военные применили оружие по обнаруженным целям.

Польша призвала применить четвертую статью НАТО, однако в НАТО заявили, что не считают инцидент нападением.

По данным некоторых СМИ, по меньшей мере пять БПЛА были направлены на логистический хаб в Жешуве. Еще два дрона залетели в небо Литвы, о чем публично не сообщалось.

Реакция Запада на российскую провокацию

Президент США Дональд Трамп, комментируя атаку на Польшу, заявил, что "это могла быть ошибка", однако "он не рад этой всей ситуации" и собирается "осудить Россию за то, что она близка к этой границе".

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отрицает, что налет двух десятков дронов мог быть ошибкой.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу Радослав Сикорский прибыл в Украину. Соответственно, в Украине анонсированы "существенные переговоры" по совместной безопасности, давлению на РФ и вступлению Украины в ЕС и НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!