Есть нюанс: Шовковский определился с будущим после отставки из 'Динамо'

Бывший наставник киевского "Динамо" Александр Шовковский не планирует в ближайшее время возвращаться к тренерской деятельности. После отставки из столичного клуба в конце ноября легендарный вратарь намерен сделать паузу в карьере, чтобы отдохнуть и перезагрузиться психологически.

Об этом информирует портал Sport.ua. По его данным, Шовковский не планирует завязывать с тренерской карьерой, несмотря на далеко не самый удачный опыт самостоятельной работы с "Динамо", который стал для него первым.

При этом 50-летний специалист не планирует работать в любом украинском клубе. В будущем он хочет вернуться к тренерской деятельности, но готов возглавить команду, которая будет ставить перед собой высокие цели.

Напомним, что Шовковский привел "Динамо" к золотым медалям чемпионата Украины сезона-2024/2025. Однако тренер не сумел удержать планку и осенью его команда откровенно посыпалась как в национальном первенстве, так и в европейских клубных турнирах. После поражения от кипрской "Омонии" в Лиге конференций президент "бело-синих" объявил об отставке наставника и назначении на его место Игоря Костюка.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" победой в матче Лиги конференций с армянским "Ноа" завершило 2025-й игровой год.

