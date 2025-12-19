Влиятельный и [когда очень надо] мудрый Давид Арахамия, деликатно повторив обязательную традиционную мантру о том, что Украина не отдаст Донецкую область, в то же время весьма откровенно предупредил: мирное соглашение будет плохим или очень плохим, а иначе его не будет вообще, заодно противопоставив эту [санкционированную?] честность тем, кто – в отличие от мыслящих – до сих пор считает, будто Украина должна настаивать на каких-то фантастических условиях.

Трезвость наступает и в Евросоюзе: там предварительно согласован и должен быть на днях принят закон, юридически упрощающий отказ беженцам из тех стран, которые Европа считает безопасными – нет войны и серьёзных нарушений прав человека, – и даже (по договоренности с некоторыми такими странами за пределами ЕС) сможет туда депортировать мигрантов из других стран.