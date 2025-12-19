90 млрд евро на два года. До 01 апреля 2026 года должны зайти первые транши.

Після нещодавніх пропозицій Комісії та Високого представника, Європейська Рада закликає Раду та Європейський Парламент продовжити роботу над технічними та правовими аспектами інструментів, що встановлюють Репараційний кредит на основі залишків готівки, пов'язаних з іммобілізованими активами Росії.

Тим часом, з метою забезпечення необхідної фінансової підтримки України з другого кварталу 2026 року, включаючи її військові потреби, Європейська Рада погоджується надати Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, підкріплених бюджетним резервом ЄС. Завдяки посиленій співпраці (стаття 20 ДЄС) щодо інструменту, що базується на статті 212 ДФЄС, будь-яка мобілізація ресурсів бюджету Союзу як гарантія цього кредиту не вплине на фінансові зобов'язання Чеської Республіки, Угорщини та Словаччини. Цей кредит буде погашено Україною лише після отримання репарацій. До того часу ці активи залишатимуться знерухомленими, і Союз залишає за собою право використовувати їх для погашення кредиту, у повній відповідності до законодавства ЄС та міжнародного права.

Європейська Рада підкреслює важливість наступних елементів стосовно кредиту, який буде надано Україні:

a) зміцнення європейської та української оборонної промисловості;

b) подальше дотримання Україною верховенства права, включаючи боротьбу з корупцією;

c) специфічний характер політики безпеки та оборони окремих держав-членів та інтереси безпеки та оборони всіх держав-членів.