'Я взял на себя обязательства': Макрон пообещал отправить в Польшу три истребителя Rafale после дроновой атаки РФ

Франция отправит Варшаве три истребителя Rafale. Такое решение было принято после массовой дроновой атаки Российской Федерации на Польшу в ночь на 10 сентября.

Такое заявление президент Франции Эммануэль Макрон сделал в соцсети X. Он отметил, что взял на себя такое обязательство перед премьер-министром Польши Дональдом Туском накануне, 10 сентября.

"Я также обсудил этот вопрос с генеральным секретарем НАТО и с премьер-министром Великобритании, который также занимается обороной восточного фланга. Безопасность европейского континента является нашим приоритетом. Мы не поддадимся растущему запугиванию со стороны России", – написал Эммануэль Макрон.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что вторжение дронов в Польшу является очень дерзким поступком со стороны России, и провокации, очевидно, будут продолжаться. НАТО проводит консультации по четвертой статье Альянса и готово обеспечить сдерживание агрессивных действий Москвы.

Что известно о налете дронов на Польшу

В ночь на 10 сентября часть дронов РФ во время массированной атаки на Украину залетела на территорию Польши.

В Варшаве, Люблине и Жешуве закрывали аэропорты, по целям работала авиация Польши и партнеров.

Над Польшей было сбито четыре дрона. Всего в небо страны вторглось 19 БПЛА, значительная часть зашла со стороны Беларуси.

Известно, что обломки БПЛА повредили жилой дом в городе Вырыки-Воля Володавского уезда Люблинского воеводства. Вторжение беспилотников Варшава признала актом агрессии, представляющим реальную угрозу безопасности.

Премьер Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства, также был объявлен ускоренный вызов резервистов.

Союзники по НАТО выразили солидарность с Польшей и осудили агрессивное поведение России, которая совершила уже массированную дроновую атаку на территорию страны-члена Альянса.

Генсек Марк Рютте заявил, что НАТО намерено "защищать каждый сантиметр своей территории" и "внимательно следить" за развитием событий.

Польша призвала применить четвертую статью НАТО, однако в Альянсе заявили, что не считают нападением вторжение БПЛА.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также призвал союзников предоставить дополнительные системы и технологии борьбы с БПЛА, в частности ЗРК Patriot.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение российских дронов в Польшу напоминает начало захвата украинского Крыма. Тогда враг проверял, какой будет реакция Запада, но это и не единственная цель, указал глава государства.

