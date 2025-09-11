'Мы готовы обеспечивать сдерживание': Стубб прокомментировал вторжение дронов РФ в Польшу

Вторжение дронов в Польшу является очень дерзким поступком со стороны России, и провокации, очевидно, будут продолжаться. НАТО проводит консультации по четвертой статье Альянса и готово обеспечить сдерживание агрессивных действий Москвы.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленский 11 сентября.

"Мы готовы обеспечить сдерживание"

По его словам, Финляндия впервые вместе с другими странами НАТО участвует в косультациях по четвертой статье Альянса, которая не обязывает применять силу, но представляет собой упреждающий механизм безопасности.

Эта статья позволяет странам-членам НАТО коллективно реагировать на угрозы еще до того, как ситуация выйдет из-под контроля.

"Мне кажется, Россия показала нам очень дерзкий ее поступок. Как сказал вчера генеральный секретарь НАТО об этой дерзости, тот факт, что мы теперь впервые может при нашем участии по крайней мере, участвуем в консультации под четвертой статьей. Это свидетельство того, что мы готовы обеспечить сдерживание", – сказал Стубб.

Он выразил уверенность, что Москва будет продолжать подобные провокации и нападения.

"Что сказать за будущие нападения, возможные нападения, мы и дальше будем развиваться, разрабатывать нужное. Наконец Россия будет дразнить насколько может, будут гибридные операции, или на морской глубине с кабелями, или дронами", – сказал лидер Финляндии.

Что известно о налете дронов на Польшу

В ночь на 10 сентября часть дронов РФ во время массированной атаки на Украину залетела на территорию Польши.

В Варшаве, Люблине и Жешуве закрывали аэропорты, по целям работала авиация Польши и партнеров.

Над Польшей было сбито четыре дрона. Всего в небо страны вторглось 19 БПЛА, значительная часть зашла со стороны Беларуси.

Известно, что обломки БПЛА повредили жилой дом в городе Вырыки-Воля Володавского уезда Люблинского воеводства.

Вторжение беспилотников Варшава признала актом агрессии, представляющим реальную угрозу безопасности.

Премьер Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства, также был объявлен ускоренный вызов резервистов.

Союзники по НАТО выразили солидарность с Польшей и осудили агрессивное поведение России, которая совершила уже массированную дроновую атаку на территорию страны-члена Альянса.

Генсек Марк Рютте заявил, что НАТО намерено "защищать каждый сантиметр своей территории" и "внимательно следить" за развитием событий.

Польша призвала применить четвертую статью НАТО, однако в Альянсе заявили, что не считают нападением вторжение БПЛА.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также призвал союзников предоставить дополнительные системы и технологии борьбы с БПЛА, в частности ЗРК Patriot.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение российских дронов в Польшу напоминает начало захвата украинского Крыма. Тогда враг проверял, какой будет реакция Запада, но это и не единственная цель, указал глава государства.

