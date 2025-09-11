В Польше обнаружили обломки уже 16 российских беспилотников и одной ракеты. Карта

По состоянию на вечер среды, 10 сентября, в Польше обнаружили обломки 16 российских беспилотников и фрагменты ракеты, заявили власти. Всего в течение массированной атаки РФ на Украину было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства Польши.

Об этом сообщает TVP World. К вечеру среды полиция и службы экстренной помощи подтвердили обнаружение обломков 16 беспилотников и остатков ракеты в нескольких регионах страны.

Каролина Галецкая, пресс-секретарь Министерства внутренних дел, сообщила, что фрагменты сначала были найдены в ряде сел, преимущественно в восточном Люблинском воеводстве вблизи границы с Украиной. Позже их обнаружили в центральных Лодзинском и Варминско-Мазурском воеводствах, а также в южно-центральном Свентокшиском воеводстве.

Обломки были найдены в таких местах, как Чоснувка, Чесники, Вырыки, Кшивовежба-Кольония, Вогинь, Великий Лан, Заблоце-Кольония, Выгалев, Мнишкув и Олешно.

Несколько часов спустя дополнительные остатки беспилотников были обнаружены вблизи города Нове-Място-над-Пилицей и между селами Рабяны и Северинув в Мазовецком воеводстве, в селе Бихавка Тшеча в Люблинском воеводстве и в селах Чижув, Соботка и Смыкув в южном Свентокшиском воеводстве.

Правительственный центр безопасности Польши опубликовал публичное предупреждение в семи воеводствах – Люблинском, Подкарпатском, Подляском, Мазовецком, Лодзинском, Свентокшиском и Малопольском воеводствах – призвав жителей сообщать о любых случаях обнаружения дронов или обломков.

"Эти регионы простираются по всей восточной и центральной Польше, что отражает широкую траекторию полета российских беспилотников", – сказано в сообщении.

Атака российских дронов на Польшу

Во время массированной атаки РФ на Украину в ночь с 9 на 10 сентября часть российских дронов залетела на территорию Польши. В стране закрывали аэропорты, по целям работала авиация Польши и партнеров.

На территории Польши военные сбили 4 беспилотника. Всего в воздушное пространство страны вторглось 19 дронов, значительная часть беспилотников зашла со стороны Беларуси. Для того, чтобы дроны преодолели такое расстояние, россияне оснастили их дополнительными топливными баками.

Вторжение российских дронов в Польше признали актом агрессии, представляющим реальную угрозу безопасности.

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства на фоне многочисленных нарушений воздушного пространства страны российскими беспилотниками в ночь на 10 сентября. Также в стране был объявлен ускоренный вызов резервистов.

Известно, что обломки ударного беспилотника упали на жилой дом в Польше. Инцидент произошел в городе Вырыки-Воля Володавского уезда Люблинского воеводства.

Союзники по НАТО выразили солидарность с Польшей и осудили поведение России, которая совершила уже массированную дроновую атаку на территорию страны-члена Альянса. Это и стало реакцией НАТО на очередную провокацию российского диктатора Владимира Путина.

В Альянсе вновь заявили, что"настроены защищать каждый сантиметр своей территории", при этом сейчас будут "внимательно следить" за развитием событий. Об этом заявил генеральный секретарь Марк Рютте.

